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Ekonomi

Kamuya 47 bin geçici personel alınacak

Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile, 2013 yılında kamuya 47 bin geçici eleman alınacak

28 Aralık 2012 14:48

 

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara göre, bu yıl geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarında azami 47 bin kişi istihdam edilecek ve bunların istihdam süresi, 11 ay 28 günü geçmeyecek.
Bu karar uyarınca istihdam edilecek yükseköğrenim mezunu geçici personele 21 bin 250, lise ve dengi okul mezunlarına 19 bin 275, ilköğretim mezunlarına (ilkokul veya okuryazar dahil) 17 bin 275 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık brüt ücret ödenebilecek
Düzenlemeye göre Milli Eğitim Bakanlığı'na 15 bin kişi alınırken, Adalet Bakanığı'na 4 bin 500, İçişleri Bakanlığı'na 4500 kişi alınırken üniversitelere de 3500 kişi alınacak. 

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