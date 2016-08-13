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Kamuya 40 bin memur alınacak; işte kurumların listesi

Bugüne kadar görevden uzaklaştırılan veya açığa alınan personel sayısı 70 bini geçtiği bildirilmişti

13 Ağustos 2016 22:37

Darbe girişimi sonrası görevden alınan memurların yerine açığın kapatılması sürecine girildi. 

Bugüne kadar görevden uzaklaştırılan veya açığa alınan personel sayısı 70 bini geçtiği bildirildi.

Bu yüzden kamu kurum ve kuruluşları alacakları personellerle ilgili ilanlarını yayımlamaya başladılar.

İşe alacak kurumlar şöyle:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 5 bin sözleşmeli er alımı için ilana çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü 9 bini erkek, bin tanesi kadın olmak üzere 10 bin polis alacağını duyurdu.

Bunun yanında 2000 tane de komiser yardımcısı alınacak. Bu personel ilk derece amirlik eğitimi aldıktan sonra mezun olup göreve başlayacak. Personelin 1.800'ü erkek 200'ü kadınlardan oluşacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ise çeşitli birimlerde görevlendirmek üzere 45 uzman yardımcısı alacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı ilk etapta 15 bin sözleşmeli öğretmen alacağını duyurdu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 14 Uzman Personel, 1 (Bir) Destek Personeli alacak.

Konya Selçuk Üniversitesi 27 akademik personel alacak.

Hacettepe Üniversitesi 3 akademik personel ve 94 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Adalet Bakanlığı ise 3000 Hakim ve Savcı alımı yapacak.

Savunma Sanayii Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü de 2 personel alımı gerçekleştirecek.

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