Kamuya 30 binden fazla personel alınacak

Adalet Bakanlığı’nın istihdam edeceği 8 bine yakın eleman ve Milli Savunma Bakanlığı’nın alacağı 26 bin sözleşmeli personel ile kamunun 30 binin üzerinde istihdam yaratacağı bildirildi.

Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın haberine göre, önümüzdeki dönemde Milli Savunma Bakanlığı’ndan sonra en çok personel alımını Adalet Bakanlığı gerçekleştirecek. Adalet Bakanlığı geçen hafta 1500 adli yargı hâkimi ve savcı alacağını duyurmuş ve adayların 24 Aralık tarihine kadar başvurmasını istemişti. Son açıklamaya göre Bakanlık, adli yargıda görev yapmak için 2250’si zabıt kâtibi, 250’si mübaşir olmak üzere 2500 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Bakanlık ayrıca, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile de 3222 infaz ve koruma memuru, 89 ceza infaz kurumu katibi, 58 sağlık memuru, 91 teknisyen, 75 şoför, 42 aşçı, 34 destek elemanı olmak üzere toplam 3611 sözleşmeli personel daha alacak.

Adalet Bakanlığı’na 8 bine yakın sözleşmeli personel

Böylece Adalet Bakanlığı önümüzdeki dönemde 8 bine yakın sözleşmeli personel alımı yapacak. Adalet Bakanlığı’nın dışında Orman Genel Müdürlüğü, orman muhafaza memurluğu için de 125 sözleşmeli personel alacak. Hazine Müsteşarlığı, TÜBİTAK, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı da önümüzdeki dönemde sözleşmeli personel alacak kurumlar arasında.

Adaylarda aranan şartlar

Adli yargıda görev yapacak adaylarda aranan şartlar ise 35 yaşını bitirmemiş, askerlik ile ilişkisinin bulunmuyor olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak. Ayrıca, Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavlara katılacak adayların Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) 70 ve üzeri puan alması da gerekiyor. Sözleşmeli zabıt kâtipliği için başvuracakların da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor. Başvurular 24 Ekim tarihine kadar yapılacak.

Son başvuru 25 Ekim

İnfaz koruma memurluğu için başvuracak adaylarda aranan şartlar ise devlet memurluğu için aranan şartların dışında KPSS’den en az 70 puan almak, 30 yaşını bitirmemiş olmak. Ayrıca sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak, erkeklerde 170 cm, kadınlarda da 160 cm’den kısa olmamak şartları aranıyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli büro personeli için başvuracak adaylarda da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak şartları da aranıyor. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi ise 25 Ekim günü.