-KAMUYA 24 BİN MEMUR ALINACAK ANKARA (A.A) - 12.03.2011 - Kamu kurum ve kuruluşları, 23 bin 968 yeni memur alacak. Devlet Personel Başkanlığı'ndan (DPB) alınan bilgiye göre, Başkanlık kamuya bu yıl açıktan atama yoluyla alınacak devlet memurlarının kuruluşlar itibariyle dağılımını belirledi. Yeni memurların 18 bin 395'i genel bütçeli kuruluşlarda, 11'i Yüksek Öğretim Kurulu ve ÖSYM'de, 4 bini yüksek öğretim kurumlarında, bin 162'si özel bütçeli idarelerde, 400'ü de Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) istihdam edilecek. -KİM NE KADAR MEMUR ALACAK?- 2011'de en fazla memur alacak kuruluş, 10 bin 500 memurla Milli Eğitim Bakanlığı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nı 800 memurla Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı izleyecek. Adalet Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 700, Maliye Bakanlığı 650, İçişleri Bakanlığı 600, Gümrük Müsteşarlığı 500, Dışişleri Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 400, Karayolları Genel Müdürlüğü 225 memur alımı yapacak. Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 200, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da 180 memur işe alınacak. -EN AZ MEMURU PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALACAK- Genel Bütçeli İdarelerde en az memur alımı yapacak kuruluş ise 2 memur ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü olacak. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne 3, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne ise 5 memur alınacak. -ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER- Özel Bütçeli İdareler içinde Yükseköğretim Kurulu ve ÖSYM 11 memur alacak. Yükseköğretim kurumları içinde en fazla memuru Akdeniz Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Rize Üniversitesi alacak. Söz konusu üniversitelerde 60 memur işe başlayacak. Özel Bütçeli Diğer İdarelerde ise en fazla memur alımını Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü yapacak. Söz konusu kurum da 600 yeni memur çalışacak.