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Ekonomi

Kamuya 2015'te 74 bin personel alınacak

Maliye Bakanı Şimşek, 'Özelleştirmede 2016 yılında 6.79 milyar lira gelir öngörüyoruz' dedi

08 Ekim 2014 17:04

Orta Vadeli Program (OVP) sunumu için düzenlenen basın toplantısında konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu yıl ek öğretmen alımı nedeniyle kamuda 104 bin personel alımı gerçekleşti, 2015 yılı için 74 bin kişi alma hedefimiz söz konusu" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, özelleştirmede 2015 yılında 8.7 milyar liralık gelir beklediklerini de vurgulayan Şimşek, "Özelleştirmede 2016 yılında 6.79 milyar lira gelir öngörüyoruz" dedi. Savunma ve güvenlik harcamalarında özel bir artış öngörmediklerini de belirten Şimşek, "Gelecek yıl vergi gelirlerinde yüzde 10.7, faiz dışı harcamalarda ise yüzde 5.1 artış öngörüyoruz" diye ekledi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da, "Kamu yatırımlarında bu yılı 85 milyar lira ile tamamlayacağız, 2015 yılında 88 milyar TL'nin üzerinde başlangıç ödeneği öngörüyoruz" diye açıkladı.

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