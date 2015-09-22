Kamuya 2015'in ilk 8 ayında, 628 milyon liralık taşıt alındı!

Kamuda geçen yıl ilk 8 ayda 59.8 milyon liralık taşıt alımı yapılırken, bu yılın ilk 8 ayında 628.5 milyon liralık taşıt alımı yapıldı. Geçen yılın 8 aylık dönemine göre taşıt alımları 10 kattan fazla artmış oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kamuya alınan ve kiralanan taşıtlar, kamu binaları için yapılan kira ödemeleri bütçenin detaylarında yer alıyor. Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde temmuz ve ağustos dönemine ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Taşıt alımları için temmuz ayında 65.6 milyon lira, ağustosta da 66.4 milyon liralık harcama yapıldı. Geçen yıl temmuz ayında 5.9 milyon liralık, ağustosta ise 14.7 milyon liralık taşıt alımı yapılmıştı. Geçen yıl iki aylık dönemde 20.6 milyon liralık taşıt alınırken, bu yıl temmuz-ağustos aylarındaki harcama 132 milyon lira oldu. Son iki aylık dönemde yaklaşık 6.6 katlık fark oluştu.

5 yılda 2.5 kat arttı

Taşıt alımları son yıllarda hızla artış gösterdi. 2010 yılında taşıt alımları için yapılan harcama 265.7 milyon liraydı. 2011 yılında harcama iki katına çıktı ve 450.2 milyon liraya yükseldi. 2012 yılında taşıt alımları için 581.2 milyon lira, 2013 yılında ise 755.9 milyon lira harcandı. 2014 yılında ise taşıt alımlarına yapılan harcama 953.7 milyon liraya ulaştı.

Kiralamalar da artışta

Taşıt kiralama için geçen yılın ilk 8 ayında 217.2 milyon lira ödenirken bu yıl bu rakam 264.7 milyon lira oldu. Taşıt kiralamaları için temmuzda 35.9 milyon lira, ağustosta 18.4 milyon liralık harcama yapıldı. Geçen yıl temmuzda 30.6 milyon lira, ağustosta ise 18.9 milyon liralık taşıt kiralandı. Kamu binalarının kiralamarı için ise bu yıl temmuzda 50.9 milyon lira, ağustosta 37.4 milyon lira harcanırken, geçen yıl temmuzda 31.6 milyon lira, ağustosta da 23.8 milyon lira harcama yapıldı.