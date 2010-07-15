-KAMUYA 2 BİN 378 ÖZÜRLÜ PERSONEL ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Kamu kurum ve kuruluşlarının açık bulunan memur kadrolarına, sınavla toplam 2 bin 378 özürlü personel alınacak. En fazla özürlüyü 2 bin personel ile Sağlık Bakanlığ istihdam edecek. Bunu 231 personel ile Orman Genel Müdürlüğü, 80 personel ile Çevre ve Orman Bakanlığı, çeşitli üniversiteler ve belediyeler izleyecek. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının özürlü personel alımına ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre özürlü personel alımında bulunacak kurumlar, personel sayıları ve başvuru yerleri ile tarihleri şöyle: ''Sağlık Bakanlığı (2 bin personel), Çevre ve Orman Bakanlığı (80 personel), Denizcilik Müsteşarlığı (5 personel), Orman Genel Müdürlüğü (231 personel), Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü (12 personel), İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü (18 personel), Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü (1 personel), Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü (2 personel), Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü (4 personel), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü (4 personel), Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü (4 personel), Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü (4 personel), Bursa İli Osmangazi Belediye Başkanlığı (7 personel), Kırşehir İli Çiçekdağı Belediye Başkanlığı (1 personel), Malatya İli Yakınca Belediye Başkanlığı (1 personel), Hatay İli Hassa Belediye Başkanlığı (1 personel), Tokat İli Çevreli Belediye Başkanlığı (1 personel), Gaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığı (1 personel), Samsun İli Tekkeköy Belediye Başkanlığı (1 personel)'' Özürlü alımı yapılacak kadrolara ilişkin ayrıntılı bilgiler, Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gv.tr internet adresinden temin edilebilecek.