Kamuya 17 bin memur alınacak!

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı'na ait öğretmen kadroları ve kariyer meslek memurları dışında kalan, toplam 17 bin 91 kadro ve pozisyona atama yapılacak.



Devlet Personel Başkanlığı, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) göre, ilk defa kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personele ilişkin, kadroları belirledi.



Devlet Personel Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarınca merkezi yerleştirme yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığı'na gönderilen Milli Eğitim Bakanlığı'na ait öğretmen kadroları ve kariyer meslek memurları dışında kalan, toplam 17 bin 91 kadro ve pozisyona atama yapılacak.



Söz konusu kadrolar için, 20 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM başkanlığının internet adresi üzerinden tercih yapılacak.



Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ''Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'' hükümleri çerçevesinde, B Grubu olarak adlandırılan kadro ve pozisyonlar kamu kurum ve kuruluşlarınca, Devlet Personel Başkanlığı'na bildiriliyor. Ardından, bu kadro ve pozisyonlar, ''Nitelik Kod Kılavuzu ve mer-i mevzuat'' açısından incelenerek, ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderiliyor ve ÖSYM tarafından KPSS Tercih kılavuzlarıyla kadro ve pozisyonlar ilan ediliyor.



Adayların Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri suretiyle, aynı kadro veya pozisyonu tercih eden adaylardan en yüksek puanlı olandan başlamak üzere ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılıyor.



Yerleştirme sonuçları ÖSYM Başkanlığı'nca adaylara ve bu Başkanlığa ait internet adresinde kamuoyuna duyuruluyor. KPSS Yerleştirme Kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlara ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilen adayların, yerleştirildikleri kadro ve pozisyonun niteliklerini taşıdıklarının ilgili kurumda oluşturulan sınav değerlendirme komisyonunca tespit edilmesi üzerine de atamaları yapılıyor.







