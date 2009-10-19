Kamuya 133 engelli personel alınacak

Kamu kurum ve kuruluşları, sınav, belge ya da KPSS puanlarıyla 133 engelli eleman alacak.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığıyla belediye ve üniversiteler gibi birçok kurum ve kuruluşa, 4857 sayılı ''İş Kanunu''nun 30. maddesi gereğince, sınavla en az yüzde 40 özürlülük oranına sahip personel alınacak.



Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde genel idari hizmetli statüsünde ortaöğretim mezunu 60 özürlü personel alacak. Sınava müracaat edecek engelli adaylar, 26 Ekim-09 Kasım tarihleri arasında Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Yozgat İl Milli Eğitim müdürlüklerine başvurabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çalışmak isteyen 10 engelli için İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, İktisat, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve bunlara denkliği kabul edilen fakülte ve yüksekokullardan mezun olması şartı getiriliyor. Ankara'daki bakanlığın Personel Dairesi Başkanlığı'na başvurması gereken engelliler, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kocaeli ve Van'da istihdam edilecek.



Jandarma Genel Komutanlığı, 2 eczacılık fakültesi mezunu, 3 Meslek Yüksekokullarının Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Finans ve Muhasebe Bölümlerinden mezunu, bir Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu, ortaöğretim mezunu 6 kaloriferci, ortaöğretim mezunu 4 temizlik görevlisi ve ortaöğretim mezunu 1 bulaşıkçı olmak üzere toplam 17 engelli alacak.



Hesap Sorumlusu kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni veya Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe Sertifikası, kaloriferci kadrosu için de Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası isteniyor.



Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Personel Temin Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresinden başvuru yapabilecek engelliler, Aydın, Ankara, Batman, Burdur, Çanakkale, Giresun, Isparta, Şırnak, İstanbul, İzmir ve Van'da istihdam edilecek.



Milli Eğitim ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'na başvurular 26 Ekim-09 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek.



Belediye ve üniversite rektörlüklerine engelli personel alınacak



Avukat, Hemşire, Bilgisayar İşletmeni ve memur olmak üzere sınavla 18 engelliyi istihdam edecek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, avukat ve hemşirelik için en az lisans, bilgisayar işletmenliği için önlisans, memurluk için de ortaöğretim mezunu şartı arıyor.



Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmak isteyen adaylardan, avukatlık için ''Avukatlık stajını'' tamamlamış olmaları, bilgisayar işletmeni ve memur kadroları için de Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına sahip veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az 2 dönem bilgisayar ile ilgili ders aldığını belgelemeleri isteniyor.



Sınavla engelli personel alacak diğer kurum ve kuruluşlar ve aradıkları şartlar ise şöyle:

''Ordu Belediye Başkanlığı: Lisans mezunu 5 mühendis,

Burdur Belediye Başkanlığı: Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (internet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Donanımı bölümlerinden mezun 3 bilgisayar işletmeni,

Kayseri Develi Belediye Başkanlığı: Meslek yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun 1 bilgisayar işletmeni,

Hatay Altınözü Belediye Başkanlığı: Ortaöğretim mezunu bir memur,

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü: Meslek yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun bir programcı, ilköğretim mezunu 3 memur ve ortaöğretim mezunu bir teknisyen,

Harran Üniversitesi Rektörlüğü: Meslek yüksekokullarının Radyoloji ve Anestezi bölümlerinden mezun 2 sağlık memuru, önlisans mezunu bir memur ile ortaöğretim mezunu 2 memur,

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü: Mühendislik fakültelerinin Makine Mühendisliği ve Bilgisayar bölümlerinden mezun 3 mühendis, fakülte ve yüksekokulların Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri bölümlerinden mezun bir programcı ve meslek yüksekokullarının Bilgisayar bölümlerinin herhangi birinden mezun bir bilgisayar işletmeni.''



KPSS puan türüne göre engelli istihdam edecek kurumlar arasında ise ilk sırayı TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü alıyor. Muhasebe Meslek Elemanı 2 engelliyi istihdam edecek TÜBİTAK, Muhasebe, faturalama, müşteri ile iletişim konusunda en az 1 yıl tecrübeli, tecrübesini çalışmış olduğu yerlerden aldığı hizmet belgesi ile belgelendirmesi gereken engelli adaydan, iyi derecede bilgisayar kullanma şartı da istiyor.



Üniversitelerin İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim ile Muhasebe ve Maliye bölümlerinden mezun olması gereken engellilerin Gebze, Gölcük, Kandıra, Karamürsel, Kocaeli Merkez, Körfez, Derince, İzmit, Kartepe, Başiskele, Darıca, Dilovası ve Çayırova'da ikamet etmesi tercih önceliği arasında yer alıyor. Engellilerin TÜBİTAK'a başvurularını bugün mesai bitimine kadar yapması gerekiyor.



KPSS puan türü ya da belge ile engelli istihdam edecek diğer kurum ve kuruluşlar ise şöyle sıralanıyor:



''Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 'Gaz Altı Kaynakçısı' meslek sertifikası olan ilköğretim mezunu 2 gaz altı kaynakçısı,

Mardin İl Özel İdaresi: 2008 KPSS P3 türünden en az 1 puan alan üniversitelerin sanat tarihi bölümünden mezun bir sanat tarihçisi,

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Trakya Bölge Müdürlüğü: 2008 KPSS P94 puan türünden en az bir puan alan Ortaöğretim mezunu bir büro işçisi,

Denizli TEİAŞ İl Müdürlüğü: 2008 KPSS P94 puan türünden en az bir puan alan Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip bir bilgisayar operatörü.''



Kamu kurum ve kuruluşlarındaki özürlü personel için başvuracak adayların iş talep formu doldurmaları gerekiyor. Adaylar, formlarıyla bir vesikalık fotoğraf ve en az yüzde 40 engelli olduklarını belgeleyecek sağlık kurulu raporu fotokopisiyle başvuru yapabilecek.

