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Dünya

Kamuoyu yoklamaları "Hollande" diyor PARİS (A.A)

19 Ekim 2011 15:27

-Kamuoyu yoklamaları "Hollande" diyor PARİS (A.A) - 19.10.2011 - Fransa'da düzenlenen bir kamuoyu araştırması, Sosyalist Parti seçmenlerinin aday gösterdiği Francois Hollande'ın, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Nicolas Sarkozy'yi açık farkla mağlup edeceğini ortaya koydu. CSA kamuoyu araştırma şirketinin son anketi, François Hollande'ın ikinci turda oyların yüzde 62'sini, Sarkozy'nin ise sadece yüzde 38'ini alacağını gösterdi. Ankete göre, ilk turdaysa, Hollande yüzde 35, Sarkozy yüzde 25, aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 16, Francois Bayrou yüzde 9 oranında oy alacak. Fransa'da Francois Mitterand'ın ardından düzenlenen son üç seçimi merkez sağ parti adayları kazandı.

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