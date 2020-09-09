Kamunun son 15 yıldaki 543 milyar liralık zararını 83 milyon vergileriyle ödüyor!

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, kamu kuruluşlarının görev zararının 15 yılda 543.2 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Düşük faizli krediler nedeniyle kamu bankalarına yapılan ödemeler de KİT’lere yapılan ödemelerin 3 katını aştı. Bu zararı 83 milyon vergileriyle ödüyor" dedi.

2019 yılında mali kurumlara yapılan görev zararı ödemesinin KİT'lere yapılan görev zararı ödemelerinin 3 katını aştığını vurgulayan Bingöl, "Bunda son dönemde piyasanın canlandırılması için kamu bankalarına düşük faizli kredi verme görevinin yoğun olarak verilmesi etkili olmuştur. Mali kurumlara yapılan görev zararları Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinde yoğunlaşıyor. 2018 yılında 3 milyar 821 milyon lira olan ödemeler geçen yıl 5 milyar 407 milyon liraya çıktı. Bu yılın ilk 7 ayında ise 4 milyar 215 milyon liraya ulaştı" dedi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ozan Bingöl, görev zararı ödemelerinin ekonominin kötüleşmeye başladığı 2014 yılından sonra hızlandığına dikkat çekerek, “Bunun 483.2 milyar TL'si Sosyal Güvenlik Kurumu'na, 30.7 milyar TL'si kamu bankalarına, 29.1 milyar TL'si ise KİT'lere yapıldı. Bu zarar 83 milyon kişinin vergileriyle karşılandı” dedi.

Kişi başına gelir 2014 yılından bu yana düşüyor

Dr. Ozan Bingöl, görev zararlarındaki artışa rağmen Türkiye'de kişi başına milli gelirin 2014 yılından bu yana sürekli düştüğüne dikkat çekti. Bingöl, "2014 yılında 12 bin 178 dolar olan kişi başına milli gelir 7 yılda 3.244 dolar birden azaldı. 2015 yılında 11 bin 85, 2016 yılında 10 bin 964, 2017 yılında 10 bin 696, 2018 yılında 9.792, 2019 yılında 9.213 dolara, bu yılın ikinci çeyreğinde de 8.934 dolara geriledi" dedi.