Kamudan istifa edenlere ikramiye müjdesi

T24 - Anayasa Mahkemesi, kamuda bir süre çalışıp, istifa ederek ayrılanların çalıştıkları süreye ilişkin emekli ikramiyesi almalarını engelleyen yasa hükmünü iptal etti.

CHP, 5997 sayılı Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. maddesiyle, 5434 sayılı Türkiye

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının ikinci cümlesindeki “Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve...” bölümünün iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Başvuruyu esastan görüşen Mahkeme, 5997 sayılı Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. maddesiyle, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının ikinci cümlesinin “Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve...” bölümünü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.



Buna göre, kamuda bir süre çalışıp, emekliye ayrılmadan istifa eden çalışanlar da kamuda çalıştıkları süreye ilişkin ikramiye haklarını kazandı.



İkramiye için yasal düzenleme gerekiyor

Konuyu daha önce köşe yazılarıyla gündeme getirmeye çalışan Hürriyet Gazetesi yazarı Şükrü Kızılot, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu kararın uygulanabilmesi için hükümetin karar doğrultusunda yasal düzenlemeler yapması gerektiğinin altını çizdi.

Kızılot, şu anda TBMM tatilde olduğu için bu yasal düzenlemenin de seçimlerden sonra kurulacak olan yeni hükümetin vazifesi olduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı daha önce de verdiğini hatırlatan Kızılot, "Anayasa Mahkemesi bu konu ile ilgili aynı kararı daha önce vererek, kamuda çalışıp istifa edenlerin çalıştığı süreye ilişikin ikramiye alabilmelerini engelleyen maddeyi iptal etmişti. Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcı olmasına karşın hükümet, yasayı yine memurların ikramiye almasını engelleyecek şekilde güncelleyerek yeniden çıkarmıştı. Bu Anayasa Mahkemesi'nin bağlayıcılığına aykırı ve hukuksuz bir düzenleme olduğu için hükümetin yeni düzenlemesinin de Mahkeme'den döneceğini öngörüyordum ve bugünkü kararla da öyle oldu. Şimdi yeni hükümetin bir kez daha ısrarcı olmayacağını ve yeni düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına göre yeniden düzenleyeceğini ve istifa eden kamu çalışanlarının ikramiyelerini alacak şekilde düzenleyeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.



Vatandaşlar yeniden dava açabilir

Anayasa mahkemesinin ilk iptal kararının ardından dava açan vatandaşlar olduğunu söyleyen Kızılot şöyle devam etti;

“Açılan o davalar hükümetin sonradan çıkardığı yasa nedeniyle mahkemelerde bekliyordu. Şimdi o davalar Anayasa Mahkemesi’nin bugünkü kararı ile bekleyen dava sahipleri çok avantajlı konuma geçecekler. Dava açmayanlar da hükümetin düzenlemesini beklemeden de dava açabilirler. Bu vatandaşlar önce SGK'ya hitaben bu ikramiyeleri talep ettikleri bir dilekçe yazmaları gerekiyor. Daha önce olduğu gibi SGK bu dilekçeye olumsuz cevap verecek. O cevap üzerine vatandaşlar, Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açacaklar. (Kendi illerinden de Ankara'ya dava açılabilir.) Sonra Ankara İdare Mahkemesi de Anayasa Mahkemesi’nin bugünkü kararına istinaden olumlu cevap verecek. Dava açmayanlar ise yeni hükümeti beklemek zorunda kalacak. Bir diğer önemli soru işareti ise, geriye dönük ödemeler de söz konusu olacak. Geriye dönük ödemeler hangi rakam üzerinden ödenecek? Örneğin 30 yıl önceki paraların bugüne göre enflasyon ve faiz düzeltmesi nasıl yapılacak, ya da yapılacak mı? Bütün bu soruların cevabını hükümetin yapacağı yasal düzenlemeden öğreneceğiz”





