Kamudan 7 yılda 366 milyon liralık 260 ihale alan AKP'li Ömer Faruk Akbulut haberlerine erişim engeli getirildi

AKP'li İBB Meclis Üyesi Ömer Faruk Akbulut'un ortağı olduğu şirketin kamudan 7 yılda aldığı 260 ihaleye yönelik haberlere erişim engeli getirildi. Akbulut'un şirketinin aldığı ihalelerin toplam bedelinin 366 milyon lira olduğu öğrenilmişti.

AKP’li Akbulut’un ortağı olduğu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Metropal Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi, 2015 ile 2021 yılları arasını kapsayan 7 yıllık dönemde AKP’li belediyeler ile kamu kurumlarından toplam 260 ihale aldı. Akbulut’un şirketinin aldığı 260 ihalenin toplam bedeli ise 366 milyon 400 bin lirayı buldu. Ayrıca, şirketin 136 kamu kurumu, belediye ve belediye iştirakinden ihale aldığı da öğrenildi.

TÜGVA Mütevelli Heyeti üyesi, nikâh şahidi Erdoğan

AKP İl Gençlik Kolları'nda çeşitli görevler alan Ömer Faruk Akbulut, TÜGVA'nın da Mütevelli Heyeti'nde de üye.

Akbulut'un nikâh şahitliğini o dönem başbakan olan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapmıştı.

İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, söz konusu haber sitelerinde kişilik haklarını ihlal eder nitelikte paylaşımlar yapıldığını, bu nedenle erişimin engellenmesini talep ettiği belirtilerek, "Talebe konu yayınların içeriği, şekli, üslubu, kullanılan ifadeler incelendiğinde yayında haber, eleştiri ve düşünce hürriyeti sınırlarının aşılarak mesnetsiz iddialarda bulunulduğu, talebe konu yayında düşünce ve düşünceyi açıklama hürriyetinin ve basın hürriyeti sınırlarını aştığı, talep edenin itibarını zedelemeye yönelik olduğu kanaatine varılmış ve hakimliğimizce talebin kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir. Talep eden vekilinin talebinin kabulüne 5651 sayılı yasanın 9/3 maddesi gereği talepte belirtilen linklerin erişiminin engellenmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.