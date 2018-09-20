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Kamuda tasarruf tebdirleri, Diyarbakır Karpuz Festivali'ni iptal ettirdi

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce geleneksel olarak düzenlen Diyarbakır Kültür ve Karpuz Festivali, kamuda alınan tasarruf tedbirlerine örnek olması adına iptal edildi

20 Eylül 2018 14:54

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi\'nce geleneksel olarak düzenlen Diyarbakır Kültür ve Karpuz Festivali, kamuda alınan tasarruf tedbirlerine örnek olması adına iptal edildi.
Diyarbakır\'da bu yıl 8\'incisi yapılması planlanan Diyarbakır Kültür ve Karpuz Festivali, kamuda alınan tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edildi. 18-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan festival programında, 18 Eylül\'de Diyarbakır Hipodrumu\'nda karpuz koşusu, 22- 23 Eylül\'de festival korteji, karpuz yarışması yapılacak, Selçuk Balcı ve yerel sanatçılar konser verecek, çayda çıra folklor gösterisi yapılacaktı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, \"22-23 Eylül 2018 tarihleri arasında ilimizde yapılması planlanan 8. Diyarbakır Kültür ve Karpuz Festivali kamuda alınan tasarruf tedbirlerine örnek olmak adına iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur\" ifadeleri kullanıldı.

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