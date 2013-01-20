Kamuda sözleşmeli çalışan 150 bin kişiye kadro müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kamuda sözleşmeli çalışan 150 bin kişinin kadroya alınacağını açıkladı.

Faruk Çelik, Akşam gazetesinden Cem Kılıç'ın sorularını yanıtladı. Taşeron Yasası'ndan kıdem fonuna prim teşviklerinden bakım sigortasına kadar merak edilenleri yanıtlayan Bakan Çelik özetle şunları söyledi:

"Uzun süredir taşeron işçi konusu üzerinde yoğun şekilde çalışıyoruz. Bugün herkes mevcut uygulamanın 21. yüzyıl Türkiye'sine yakışmadığı konusunda hem fikir. Özellikle geçtiğimiz hafta içinde bu konuda yoğun mesailer harcadık. En çok taşeron işçisi olan Enerji ve Sağlık Bakanlıklarıyla biraya geldik. Teknik açıdan çalışmalara devam edeceğiz. Bu çalışmaları önümüzdeki hafta tamamlamayı ve bir sonraki Bakanlar Kurulu'nun gündemine getirmeyi planlıyoruz.

Yeni düzenlemeyle kamuda, KİT'lerdeki ve özel sektördeki uygulamalar bir arada değerlendirilecek. Özellikle taşeron çalışan tanımı netleşecek. Sonuçta asıl işveren çalışanıyla alt işveren çalışanının hakları eşitlenecek. Biz kıdem, yıllık ücretli izin ve çalışma süreleri bakımından sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Öncelikle taşeron işlerin neler olacağı tanımlanmalı. Yani asıl işverenin yapması gereken işle taşeron olarak çalışanların hangi işleri yapabileceği ayrılmalı. Bu hafta içinde çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz. Daha sonra hemen konuyla ilgili Bakanlar Kurulumuza bilgi vereceğiz."



'Kıdem tazminatı çalışması başlayacak'



"Taşeron sorununu çözecekseniz kıdem tazminatıyla birlikte ele almalısınız. Hatırlayacağınız gibi biz hükümet programında kıdem tazminatı fonunun kurulacağını söyledik. Bırakın taşeron uygulamasını, asıl işverenin yanında tam zamanlı çalışanlar bile kıdem tazminatı alamıyorlar. Ülkemizde kıdem tazminatı alabilenlerin oranı yüzde 10'larda. Çeşitli nedenlerle iflas, 11 ay çalıştıktan sonra işten çıkarıp tekrar işe alma, işverenlerin ekonomik durumu gibi nedenlerle mağduriyetler yaşanıyor. Sayın Başbakanımız da zira bu yönde bir açıklama yapmıştı. Tarafların anlaşmasını istemişti. Taşeron sorununun temelinde tazminat hakları da olduğuna göre bu konu gündemimizdedir. Kıdem Tazminatı Fonu için yakın bir gelecekte sosyal taraflarla çalışmalar başlayacaktır."



'Sözleşmeliler kadroya alınacak'



"Sözleşmeli çalışanlar için en son partimizin Kızılcahamam kampında Sayın Başbakanımız talimat verdi, kadroya geçirilmeleri ile ilgili olarak. Biz de sadece belediye çalışanları ile ilgili değil, diğer tüm sözleşmeli çalışanları da kapsayacak şekilde Bakanlık olarak hazırlığımızı tamamladık. Bu konuda ilk Bakanlar Kurulu'nda bir sunum yaparak, bilgi vereceğim. Bakanlar Kurulu kararı alınarak bir sonuca ulaşılacağını ümit ediyorum. Dediğim gibi biz hazırlığımızı tamamladık, konu artık Bakanlar Kurulu gündeminde ve oranın kararına bağlı."