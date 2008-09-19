Kamuda öpüşme yasağı

'Balayı adası' diye bilinen Bali’de halk Endonezya parlamentosunda hazırlanan ’pornografi’ yasa tasarısına karşı protesto düzenledi.



Kamusal alanda öpüşmeyi de yasaklayan kanunun, Bali’nin çok kültürlüğüne ve turizm sektörüne zarar vereceği öne sürülüyor. Hinduların çoğunlukta olduğu Bali’de halk, "Bizim geleneğimizde çıplak vücut günah değil, estetik olarak görülür" diyor.



3 yıl önce hazırlanmıştı



Aslında pornografi yasasıyla ilgili tartışma yeni değil. Üç yıl önce hazırlanan ancak yürürlüğe giremeyen yasa tasarısı küçükleri muzır neşriyattan korumayı öngörüyor. Ancak yasa aynı zamanda kamusal alanda öpüşmeyi yasaklıyor, geleneksel kültüre ve toplumsal ahlaka ters düşebilecek sanat formlarına ceza verilmesini öngörüyor.



Pornografi yasasının en büyük destekçisi ise Endonezya’da giderek güçlenen ve nisan ayındaki seçimlerde iktidara aday olan İslami Refah ve Adalet Partisi.



Bali’de önceki gün düzenlenen protestoya yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Eylemcilerden Luh Anggraeni, "Hükümet, bu ülkenin ırk, din ve etnik ayrımcılık üzerine kurulu olmadığını unutmamalıdır. Gelecekte, aşırı dinciler porno yasasına aykırı olduğunu düşündüğü için daha çok kadın ve erkeğin kıyafetleri ya da sanatsal eylemleri yüzünden tutuklandığını görebiliriz" diye tepki gösteriyor.

