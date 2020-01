-Kamuda lojman kiraları arttı ANKARA (A.A) - 28.12.2011 - Lojmanlarda oturanlar 15 Ocak 2012 tarihinden itibaren yüzde 9,94 ile yüzde 10,22 arasında fazla kira ödeyecek. Metrekare kira bedeli kaloriferli konutlarda 2,48 liraya, kalorifersiz konutlarda 1,88 liraya yükselecek. Maliye Bakanlığı'nın 2012 lojman kira bedellerine ilişkin 337 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre, kamuya ait lojmanlardan alınan kira bedelleri, 15 Ocak 2012'den geçerli olmak üzere yüzde 9,94 ile yüzde 10,22 arasında değişen oranlarda artacak. Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için; kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,21 lira, kalorifersiz konutlarda 1,88 lira, kaloriferli konutlarda 2,48 lira kira bedeli alınacak. Öte yandan, kaloriferli, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan metrekare başına 0,22 lira ilave kira bedeli alınacak. Elektrik ve su bedellerinin tespitinde kurumlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak, kullanıcılardan tahsil edilmesi esas olacak. Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan; elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,50 lira, su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,50 lira, elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,01 lira metrekare başına kira bedeli tahsil edilecek. Ayrıca, konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb) karşılanıyor olması halinde de 0,25 lira ilave kira bedeli alınacak. -Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen lojmanlar Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda bağımsız bölümün tüketim miktarı oranında, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda ise her bir metrekare için 15 Ocak 2012 tarihinden itibaren metrekare başına 1,01 lira yakıt bedeli tahsil edilecek. Yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 15 Ocak 2012 tarihinden itibaren 0,10 lira tahsil edilecek.