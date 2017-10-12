"Kamuda istihdam artık güvencesiz, personel alımlarında AKP'ye yakın isimler tercih ediliyor"

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda hizmetli ve güvenli personeli olarak çalıştırılmak üzere alınacak olan 60 bin kişinin AKP'ye yakın isimlerden tercih edildiği öne sürüldü. Alınacak personelin kadrolu olmayacağı "Kamuda istihdam artık güvencesiz" yorumlarına neden olduğu da ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Hükümet, kamuda istihdam politikasını neredeyse tamamen değiştirdi. Kamuya alımlarda artık kadrolu yerine ya sözleşmeli ya da geçici personel istihdamı tercih ediliyor. “Güvencesiz istihdam” yaygınlaşıyor. Son olarak okullarda hizmetli ve güvenlik personeli olarak çalıştırılmak üzere 60 bine yakın kişi alınacağı duyuruldu. Ancak bu personel de daimi kadrolu olmayacak.

Son verilere göre kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 4-B maddesi ve mevzuattaki diğer sözleşmeli modeller kapsamında toplam 163 bin 800 personel bulunuyor.

Kamudaki toplam geçici personel sayısı da 20 bin 363. Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda 10 bin 309, KİT’ler ve kamu sermayeli kuruluşlarda 9 bin 582, mahalli idarelerde de 4 bin 984 geçici işçi çalışıyor.

Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Daha Güvenli Bir Eğitim Ortamı İçin Toplum Yararına Program Protokolü” imzalandı. Protokol kapsamında 47 bin 850 kişi okullarda hizmetli olarak istihdam edilecek. Güvenlik sertifikası bulunan 9 bin 473 özel güvenlik görevlisi de okullarda görevlendirilecek.

Toplamda 57 bin 323 kişi okullarda hizmetli ve güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmiş olacak. Program kapsamındaki katılımcılar toplam 14 gün ücretsiz izin kullanabiliyor.

Adalete de sözleşmeli

Bu arada Adalet Bakanlığı da, KPSS’ye giren adaylar arasından toplam 2.500 sözleşmeli personel alacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de 3 bin 611 sözleşmeli personel alacak.