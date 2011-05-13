-KAMUDA İSTİFA FURYASI ANKARA (A.A) - 13.05.2011 - Milyonlarca kişi memurluk hayali kurarken, kamuda 6 yılda 34 bin memur istifa etti. Sendika, kamu idarelerindeki kadro ve pozisyonlardan istifa ederek ayrılanlara ilişkin bir araştırma yaptı. Buna göre, kamu idarelerinden 2005-2010 yılları arasında çeşitli kadro ve pozisyonlarda görev yapan toplam 70 bin 716 kişi istifa etti. İstifa eden personelin yarısına yakınını memurlar oluşturuyor. Kamuda, 2005'de 3 bin 948, 2006'da 4 bin 696, 2007'de 6 bin 810, 2008'de 6 bin 981, 2009'da 6 bin 769, 2010'da 4 bin 908 memur istifa etti. Son 5 yılda istifa eden memur sayısı 34 bin 112'e ulaştı. 2005-2010 döneminde kamuda 12 bin 368 sözleşmeli personel, 12 bin 226 işçi, 9 bin 794 geçici işçi, bin 68 kapsam dışı personel, 223 geçici personel istifa etti. Sendika Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, kamudaki istifaların arkasında kamunun izlediği istihdam politikasındaki sorunların yattığını söyledi. Kamu kurumlarına yapılan personel alımlarının başta Doğu ve Güneydoğu illeri olmak üzere personel temininde güçlük çekilen illere yönelik olduğunu ifade eden Tonbul, buralara atanan personelin belli bir süre burada istihdam zorunluğunun bulunmasının çalışanları zamanla güç durumda bıraktığını söyledi. Tonbul, bu kapsamdakilerin zamanla evlenmeleri, eşlerinin tayini, sağlık problemleri nedeniyle il değiştirmek durumunda kaldıklarını, bunun gerçekleşemediği durumlarda ise mecbur kaldıkları için istifa ettiklerini belirtti. Son yıllarda kamu çalışanlarına ödenen ücretlerinin enflasyona endekslenmesi nedeniyle maaş artışlarının düşük kaldığına dikkati çeken Tonbul, buna karşın özel sektörde iş imkanlarının arttığını, özel sektördeki ücret seviyelerinin de kamudakini geride bıraktığını dile getirdi. Tonbul, özellikle alanında yetişmiş, kalifiye personelin çok daha iyi ücretlerde özel sektörde iş bulmasının kamudaki istifaların bir diğer nedeni olduğunu söyledi. Tonbul, kamunun özel sektöre eleman yetiştirir bir hale geldiğini dile getirerek, kamunun eğitim, kurs verdiği, beceri kazandırdığı kişilerin özel sektör tarafından daha yüksek ücretle transfer edildiğini belirtti. -''ALDIĞI PERSONELİ 1 YIL TUTAMAYAN VAR''- Kamudaki ücret dengesizliğinin kurumlardan kaçışı hızlandırdığını anlatan Tonbul, ''Sınavla aldığı personeli bir yıl elinde tutamayan kurumlar var. Personel açığını kapatmak için sınavla eleman alınıyor ama hemen arkasından bir o kadar personel başka kurumlara geçmek için istifa ediyor. Bunun nedeni ücret adaletsizliği, çalışanların değişen yaşam koşulları ve artan ihtiyaçlarının karşılanamaması'' dedi. Tonbul, memurların istifa ettikten sonra tekrar kamuya dönebilme imkanının da istifa kararını kolaylaştıran bir faktör olduğunu belirtti. Hacı Bayram Tonbul, bu istifa sayılarının kamunun istihdam ve ücret politikalarında ciddi bir sorun olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayarak, ''Bu sosyal bir vakadır. Devlet Personel Başkanlığının bu konuda bir çalışması, araştırması var mı? Bu konuları değerlendirmek amacıyla sosyolog, psikolog istihdam ediyor mu? Kamu 1984'ten beri özelleştirme yapıyor, peki buradaki insanlar bugün neredeler, ne iş yapıyorlar, hangi koşullarda çalışıp, yaşam mücadelesi veriyorlar biliniyor mu?'' diye konuştu.