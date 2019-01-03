Kamuda iş kurası çekimi için hayvanat bahçesine çağırdılar

2019 yılında ‘Toplum Yararına Program-TYP' kapsamında ülke genelinde 70 bin kişi kamuda işe alınacak. Yılın ilk uygulamalarından biri ise bugün Samsun'da gerçekleştirilecek. Samsun Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla yapılan ‘Toplum Yararına Programlar'ın noter huzurundaki kura çekiminin hayvanat bahçesinde yapılacağı, cep telefonu mesajıyla vatandaşlara duyuruldu. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak "derhal bu saygısızlığın giderilmesini" istedi.

Kundak'ın açıklaması şöyle:

“AKP yönetimi halkımıza yabancılaşmış ve kibirli tutumunu her gün farklı uygulamalarla ortaya koyuyor. Halkımıza yapılan bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz. Söz konusu kuranın hayvanat bahçesinde yapılacağı, İŞKUR tarafından ilgililere SMS ile duyurulmuştur. Bu saygısızlığın düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise hayvanat bahçesi içerisinde tesisler bulunduğunu belirterek, “Keşke bu şekilde bir mesaj gönderilmeseydi” açıklaması yaptı.