Kamuda 'gri memurluk' dönemi; açığa alınanlar atılmadan önce yakın takibe alınacak

Bakanlar Kurulu'nda darbe girişiminin ardından açığa alınan memurlarla ilgili olarak, sağlam delil yoksa önce 3-4 yıllık ‘gri memurluk’ takibi yapılması önerisi geldi.

Darbe girişiminin ardından açığa alınan memurların sayısı 70 bine ulaştı. En çok açığa alma yapan kurum 22 bin kişi ile Milli Eğitim Bakanlığı olurken, bunu yaklaşık 9 bin ile Türk Silahlı Kuvvetleri, 8 bin ile Emniyet Genel Müdürlüğü, 6 bin kişiyle Sağlık Bakanlığı takip etti.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, operasyonların ardından gri memurluğa alınanların 3-4 yıl yakın takibe alınması, açığa alınan memurlar hakkındaki idari soruşturmaların tamamlanmasının ardından sonra çıkan sonuca göre ihraçlara başlanması kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı'na günlük 500 ihbar geliyor

Bakanlıklara günlük gelen ihbarların ayrı değerlendirmeye tabi tutulacağı ve ihbar edilen tüm memurlar için açığa alma işlemi uygulanmayacağı belirtildi. Hakkında ihbar yapılan memurlar 'çok şüpheli', 'şüpheli' ve 'az şüpheli' olarak sınıflandırılacak. İhbarın yanında sağlam delilleri olanlar soruşturma sonucuna göre memurluktan atılacak. 'Az şüpheli' gruptaki memurlar bakanlık birimleri tarafından 3-4 yıl yakın takibe alınacak.

Operasyonlar devam ederken sadece Sağlık Bakanlığı’nda çalışan personelle ilgili cemaat bağlantısı iddiasıyla günlük 500 ihbar geldiği öğrenildi. Hakkında ihbar yapılan tüm memurlar için inceleme başlatıldığı ifade edildi.