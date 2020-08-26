Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kamuda esnek çalışma sisteminin uygulanabileceğine ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı genelgeye göre, salgınla mücadeleyi, etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi şöyle: