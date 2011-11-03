-Kamuda eşit işe, eşit ücret ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Kamuda eşit işe, eşit ücret sistemi uygulamaya başlandı. Sistem ile aynı unvan ve aynı kadroda olanların farklı ücret almasının önüne geçilecek. Maliye Bakanlığı'nın ''Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'', Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, aynı unvan ve aynı kadroda olanla memurlar, müsteşarlar, müsteşar yardımcıları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, il müdürleri ve uzmanlar arasında yaşanan maaş farklarının ortadan kaldırılması hedefleniyor.