-KAMUDA EN ÇOK YATIRIM ULAŞTIRMAYA ANKARA (A.A) - 16.11.2010 - Kamuda en çok yatırım ulaştırmaya yapılacak. Bu sektör, önümüzdeki yıl 15,3 milyar lira ile yatırımlardan aslan payını alacak. 2011 yılı yatırım programından derlenen bilgilere göre, 2010 yılında yine 21,9 milyar lira ile yatırımlardan en büyük payı alan ulaştırma sektörü, 2011'de yüzde 29,8 azalışa rağmen kamu yatırımlarında 15,3 milyar lira ile ilk sırada yer alacak. Ulaştırma sektörünün toplam kamu yatırımlarından alacağı pay ise yüzde 32 olacak. -YATIRIMLARDA EĞİTİM İKİNCİ, TARIM ÜÇÜNCÜ- 2011 yılında yatırım ödeneklerinde ulaştırma sektörünü 5,7 milyar lira ile eğitim ve 5,1 milyar lira tarım sektörü izleyecek. Eğitim sektörünün toplam yatırımlardan alacağı pay yüzde 11,9, tarım sektörünün toplam yatırımlardan alacağı pay ise yüzde 10,6 olacak. Enerji sektörüne 3,2 milyar liralık, sağlık sektörüne 2,7 milyar liralık, madencilik sektörüne 1,6 milyar liralık, konut sektörüne ise 1 milyar liralık, imalat sektörüne ise 596 milyon liralık yatırım yapılacak. Böylece enerji sektörünün yatırımlardan alacağı pay yüzde 6,6, sağlık sektörünün alacağı pay yüzde 5,7, madencilik sektörünün alacağı pay yüzde 3,4 ve konut sektörünün alacağı pay yüzde 2,1, imalat sektörünün alacağı pay ise yüzde 1,2 olacak. -EN AZ PAY TURİZME- 2011'de en az yatırım turizm sektörüne yapılacak. Kamu bu alanda sadece toplam 352 milyon liralık yatırım yapacak ve böylece sektörün yatırımlardan alacağı pay yüzde 0,7 düzeyinde kalacak.