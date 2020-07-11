Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu

Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemesinin ilk taksiti 27 Temmuz'da yapılacak. İkramiyenin ikinci taksiti ise 14 Aralık'ta ödenecek.

Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2020 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında kamu işçilerine yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihlerine yer verildi.

Yılın ilk yarısında işçilere 2 defa ilave yediye ödemesi yapılmıştı. Toplamda 4 taksitli ikramiye ödemesinin diğer iki taksidinin ödeneceği tarihler de açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre kamu işçileri 27 Temmuz 2020 günü ikramiye ödemesi alacak.

İşçilere ikramiye bayramdan önce ödenecek.