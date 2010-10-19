Kamuda bu yıl 7 bin 735 özürlüye iş sağlandı

T24- Kamu kurum ve kuruluşları yılbaşından bu yana 7 bin 735 özürlü personel alımı için duyuru yaptı. Bunların 5 bin 262'sinin ataması yapıldı.





Kamu kurum ve kuruluşları, özürlülere tahsisli kadrolara özürlü personel alımı amacıyla, Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos ve Ekim-Kasım dönemlerinde olmak üzere bir yılda üç kez sınav açıyor ve bu sınavlara ilişkin duyurular ise Devlet Personel Başkanlığı’nca Resmi Gazete ile ve ülke çapında tirajı yüksek bir gazetede yayımlatılıyor. Bu kapsamda 2010 yılı Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos dönemlerinde özürlü memur alımı duyurusu daha önce yayımlanırken, bu yılın son dönemi olan Ekim-Kasım döneminde ise 20 adet kamu kurum ve kuruluşuna ait muhtelif unvanlı toplam 209 adet kadro için özürlü memur alımı duyurusu yapıldı. Buna göre, Ekim-Kasım döneminde sınavla alınacak özürlü personelin 6'sı ilköğretim (ortaokul) mezunu, 70'i ortaöğretim mezunu, 34'ü önlisans mezunu ve 99'u ise lisans mezunu olacak.



Bu yıl üç dönem itibariyle Devlet Personel Başkanlığınca 70 adet kamu kurum ve kuruluşuna ait muhtelif unvanlı toplam 7 bin 735 adet kadro için özürlü memur alımı duyurusu yapıldı. Bunun 5 bin 148'i Nisan-Mayıs döneminde, 2 bin 378'i Temmuz-Ağustos döneminde, 209'u ise Ekim-Kasım döneminde oldu.



Kamu kurum ve kuruluşlarınca Devlet Personel Başkanlığına gelen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda dönemler itibariyle duyurusu yapılan toplam 7 bin 735 adet kadrodan 5 bin 262 adedine özürlü personel ataması yapıldı, kalan 2 bin 473 adet kadroya ilişkin olarak da başvuru, sınav ve atama işlemleri halen devam ediyor.



Bu arada bu yılki atamalarla birlikte kamudaki özürlü personel sayısı 22 bine ulaşacak.



En fazla açık kadro MEB’de



Öte yandan 2010 yılı Ocak ayı itibariyle açık bulunan özürlü memur kadro sayısı en fazla olan kurum, 16 bin 126 ile Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Bunu 4 bin 898 boş özürlü kadro sayısı ile Sağlık Bakanlığı, 1620 boş kadro ile Diyanet İşleri Başkanlığı, 1614 boş kadro ile de Adalet Bakanlığı takip ediyor. Özürlü kadro sayısı sayısı en çok açık bulunan boş bulunan



Kamu kurum ve kuruluşları, 657 sayılı devlet memurları kanununun ilgili maddesine göre dolu memur kadro sayılarının yüzde 3'ü oranındaki kadroyu özürlü memur istihdamına tahsis etmek ve yapacakları sınavlarla da bu kadroları doldurmak zorunda.



Özürlülere tahsisli kadrolara özürlü personel alımı amacıyla açılan sınavlara ilişkin duyurular ayrıntılı olarak www.dpb.gov.tr internet adresinde yer alıyor.



Devlet Personel Başkanlığı’nca yapılan duyurunun ardından kamu kurum ve kuruluşları, başvuruları kendileri kabul ederek özür grupları ve eğitim durumları itibariyle çoktan seçmeli test usulü ile sınavları yapıyor ancak, bu sınavlarda ayrıca sözlü sınav yapılmıyor. Bu sınavlarda başarılı olan özürlüler ise başarı sırasına göre memur kadrolarına atanıyor. Ancak, bu kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olması halinde ise başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılıyor.



Buna göre, Ekim-Kasım 2010 döneminde özürlü personel sınavı yapacak kurumlar ve özürlü personel alımı yapılacak kadro sayıları şöyle:



Hangi kurumlar, kaç memur alacak?





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 57

Genelkurmay Başkanlığı 20

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 16

Jandarma Genel Komutanlığı 11

Sos. Hiz. ve Çoc. Es. Kur. Gn. Md. 25

Karadeniz Teknik Ünv. Rektörlüğü 6

Ege Üniversitesi Rektörlüğü 25

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü 6

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü 3

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü 6

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 2

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü 4

Muğla Üniversitesi Rektörlüğü 6

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü 2

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü 5

Gaziantep İl Özel İdaresi 3

Amasya İl Özel İdaresi 2

Niğde Belediye Başkanlığı 3

Bursa İnegöl Belediye Başkanlığı 5

Balıkesir Gönen Belediye Başkanlığı 2

TOPLAM 209



