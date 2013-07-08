Kamuda başörtüsü affı

Memura disiplin affı geldi. Kılık kıyafetleri nedeniyle son 23 yıl içinde devlet memuriyetinden çıkarılanlar, yeniden göreve dönebilecek.

Gazeteport'un haberine göre, TBMM’de tartışmalı ve kavgalı oturumlar ile ele alınan Torba Kanun teklifine eklenen bir madde ile, memura disiplin affı geldi. Kılık kıyafetleri nedeniyle son 23 yıl içinde devlet memuriyetinden çıkarılan aday memurlar, yeniden göreve dönebilecekler. Düzenleme, özellikle türbanlı eski memurları kapsıyor.

Teklif ele alınırken AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ve arkadaşları bir önerge verdi. Önergenin kabul edilmesiyle birlikte, 1 Ocak 1990 tarihinden bu yana kamuda aday memur statüsünde görev yapmaktayken, ‘’Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak’’ gerekçesiyle görevine son verilenler için af getirildi. Bu durumda olanlar, 3 ay içinde eski kurumlarına başvururlarsa, benzer bir kadroda görevlendirilecek.

Yaş ayrıcalığı

Öte yandan 12 Eylül’den bu yana disiplin cezası alarak üniversitelerden atılıp, daha sonra çıkarılan öğrenci affı ile okulunu bitirenlerin kamuda işe alınmalarında yaş sınırı aranmayacak. Üniversiteden atıldığı için okulunu yarım bırakan ancak daha sonra okulunu bitirenler için, kamuya girişte uygulanan yaş sınırlamaları 2 yıl süreyle geçerli olmayacak.

Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlayan ve yükümlü bulunduğu zorunlu hizmet süresini tamamladığı halde 12 Ekim 2012 tarihi itibariyle borçlanma hakkını kullanmamış olanlara da, 3 aylık yeni bir başvuru süresi tanınacak. KKTC’de bulunan ve Türk vatandaşı olan genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri de yurt dışında sağlanabilecek.