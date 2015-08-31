İkinci bir emre kadar kamuda atamalar durduruldu

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bazı istisnalar haricindeki naklen veya açıktan atamalar durduruldu. Atamaların durdurulduğuna dair Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, hakim ve savcı adaylarının atanmaları yönünden ilgisine göre Adalet Bakanlığı veya Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Milli İstihbarat Teşkilatı, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler hariç tüm kamu kurum ve kuruluşlarında atamalar durduruldu.

Durdurulan atamalar şöyle:

- KPSS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme sonucunda yapılacak atamalar,

- Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonucunda atanmaya hak kazananların atanmaları,

- Doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamalar,

- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi kapsamına giren eski hükümlü atamaları

- 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 1. ve ek 6. maddeleri kapsamına giren atamalar,

- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları,

- 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'un 22. maddesi uyarınca yapılacak atamalar,

- Devlet burslusu olarak yurtdışına gönderilen öğrencilerin akademik eğitimlerini tamamlamalarını müteakip atanmaları,

- Zorunlu yer değiştirmeye tabi atamalar,

- Eş durumu ve mazeret nedeniyle yapılacak naklen atamalar,

- Vatani görevlerini yapmak üzere görevlerinden ayrılıp terhislerini müteakip tekrar eski görevlerine dönmek isteyenler ile ücretsiz izin bitimi yapılacak atamalar,

- Mükteseben yapılacak derece terfileri ve görevde yükselme sınavı sonucunda yapılacak atamalar,

- Yargı kararlarının uygulanması nedeniyle yapılacak atamalar,

- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1. maddesi ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ek 1. maddesi kapsamına giren atamalar,

- Müfettiş raporu veya soruşturma sonucu yapılması gereken atamalar,

- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkına Kanun'un ek 7. maddesi kapsamına giren atamalar hariç olmak üzere her statüdeki personelin görev ve unvan değişikliği niteliğinde olanlar dahil naklen veya açıktan atamaları, ikinci bir talimata kadar durduruldu.

Genelgeye göre, ancak kamu hizmetlerinde aksamaya meydan verilmemesi amacıyla ivedi ve zorunlu hallerde istisnalar dışında yapılacak atamalar için Başbakanlıktan izin alınması gerekecek.

Ayrıca bu kurum ve kuruluşlarda daire başkanı, eşiti ve üstü boş kadrolara vekalet, yürütme ve tevdir dahil tüm görevlendirmeler ile üyesi olunan uluslararası kuruluşlar ve anlaşmalar gereğince katılımın zorunlu olduğu toplantılar hariç tüm yurtdışı geçici görevlendirmelerde Başbakanlıktan izin alınacak.

Yeni Maliye Bakanlığı Müsteşarı belli oldu

Bu arada Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı'na Seyit Ahmet Baş atandı. Baş'ın, Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı'na getirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık Müsteşarı Naci Ağbal, 7 Haziran Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı olmak için istifa etmişti. Maliye Müsteşarlığını, İsa Coşkun vekaleten yürütüyordu.