-Kamu binalarında TOKİ imzası ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yenilikçi uygulamalarıyla inşa ettiği modern, estetik ve kaliteli hizmet binaları ile kamunun gelişen ve değişen yüzü oldu. Milli Eğitim, Milli Savunma, Sağlık ile Maliye Bakanlıkları'na ait kuruluşlar ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, modern binalar yapan TOKİ, önemli projeleri başarıyla uyguluyor. Okulların ve sağlık tesislerinin yanı sıra, bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları ile yapılan protokoller kapsamında, ihtiyaç bölgelerinde sağlık, eğitim, spor tesisleri, karakollar, hizmet binaları, sevgi evleri ve yurtlar gibi birçok binanın yapımı üstlenen TOKİ, planlama, ihale ve inşaat konusundaki deneyimlerini kullanarak devlet kurumları ile işbirliği içinde önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Bugüne kadar diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde; 258'i Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol ile olmak üzere toplam 755 okul, 80 pansiyon, 781 spor salonu, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol ile 145 hastane, 90 sağlık ocağı, SHÇEK ile yapılan protokol ile de 24 sevgi evi, 18 engelsiz yaşam merkezi yapımını gerçekleştiriyor. -Kamuya modern binalar inşa ediyor- Kullanım ömrünü tamamlamış kamu binalarını yenileyen TOKİ, bir çok kurum için özellikli binalar inşa etti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) binası, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hizmet binası, PTT Genel Müdürlüğü için İstanbul Hadımköy'de dev bir Posta ve Kargo İşleme Merkezi, Gümrük Müsteşarlığı hizmet binası, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Proton Çarpıştırıcı ve Araştırma Merkezi binası, Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü hizmet binası, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü hizmet binası ile yeni kurulan üniversitelerin binalarının yapımını sürdürüyor. -Osmanlı arşivleri TOKİ korumasında- TOKİ'nin kamuya yönelik yaptığı çalışmaların başında Kağıthane'deki ''Milli Arşiv Sitesi'' (Osmanlı Arşiv Sitesi) geliyor. Yapımı devam eden Milli Arşiv Sitesi ile İstanbul'da dört ayrı noktada bulunan arşivler özel korumalı tek merkezde toplanacak. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) için yapılan Proton Hızlandırıcı Tesisi ise Ankara'da Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) yerleşkesinde kuruluyor. -Bakanlık binaları TOKİ'den- TOKİ'nin Ankara'da inşa ettiği kamu binalardan biri de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ait. Eskişehir Yolu üzerindeki yeni bakanlık binası modern görünümü ve mavi-beyaz rengiyle dikkat çekiyor. 49 bin metrekare kullanım alanına sahip Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı binası 16 kattan oluşuyor. Eskişehir Yolu üzerinde dikkat çeken uygulamalardan bir diğeri de Gümrük Müsteşarlığı hizmet binası. TOKİ'nin Beytepe mevkiinde inşa ettirdiği hizmet binası 7 kattan oluşuyor. TOKİ, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) için Ankara'da modern ve teknolojik bir bina inşa etti. Bünyesinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) gibi önemli bir kurumda bulunan BTK, internet ve teknolojik alandaki hızlı gelişmelere paralel olarak doğan yeni bina ihtiyacını da TOKİ sayesinde karşılamış oldu. Ankara'ya 25 kilometre uzaklıktaki İncek köyünde inşa edilen bina, inşaat ve teknolojinin buluşma adresi oldu. TOKİ, PTT Genel Müdürlüğü için İstanbul Hadımköy'de 44 bin 904 metrekarelik inşaat alanına sahip ve PTT Genel Müdürlüğünün kargo konusundaki bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek büyüklükte dev bir Posta ve Kargo İşleme Merkezi kurdu. Maliye Bakanlığı için vergi dairesi binaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na hizmet binası, Emniyet Genel Müdürlüğü için Polis Meslek Yüksek Okulu binaları inşa eden TOKİ, Afyonkarahisar'da ise müze ve kültür merkezi yapacak.