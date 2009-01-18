Kamu yatırımında aslan payı ulaştırma ve haberleşmenin

2009 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, yerel yönetimler dışındaki kamu kuruluşlarının yatırım stokunda 2 bin 332 proje bulunuyor. Toplam tutarı 245 milyar 766 milyon TL olan bu projelere 2008 sonu itibariyle yapılan kümülatif harcama 110 milyar 897 milyon TL oldu. 2009 yılında stoktaki etüd-projeler için 337.6 milyon, devam eden projeler için 15 milyar 861.8 milyon ve yeni projeler için 5 milyar 334.8 milyon TL olmak üzere toplam 21 milyar 534.2 milyon TL ödenek ayrıldı.Yerel yönetimler ise 2009 yılı yatırımları için 34 milyar 127 milyon TL ödenek kullanacak. Böylece 2009 yılında yerel yönetimler de dahil toplam kamu yatırımları için harcanacak kaynak 55 milyar 661.2 milyon TL olacak.2009 yılı yatırımlarında en büyük payı ulaştırma ve haberleşme sektörü aldı. Bu yıl 10 milyar 527 milyon TL'si yerel yönetimler 5 milyar 211.5 milyon TL'si de diğer kamu kuruluşları olmak üzere toplam 15 milyar 738.5 milyon TL'lik kamu yatırımına gidilmesi öngörüldü. Yatırım tutarında bu sektörü toplamda 8 milyar 600.3 milyon TL ile diğer kamu hizmetleri kapsamındaki sosyal yatırımlar izledi. Eğitim yatırımları 7 milyar 503.5 milyon, enerji yatırımları 6 milyar 11.1 milyon, tarım yatırımları 5 milyar 555.1 milyon, sağlık yatırımları 3 milyar 925.4 milyon TL olarak belirlendi.



Genel kamu(*) Yerel yönet. Toplam Tarım 2.771.1 2.784.0 5.555.1 Madencilik 931.0 829.0 1.760.0 İmalat 301.8 387.0 688.8 Enerji 2.815.1 3.196.0 6.011.1 Ulaş.-Haberleşme 5.211.5 10.527.0 15.738.5 Turizm 147.9 100.0 247.9 Konut 137.8 588.0 725.8 Eğitim 3.413.5 4.090.0 7.503.5 Sağlık 1.637.4 2.288.0 3.925.4

(*)Merketi Yönetim, döner sermaye, sosyal güvenlik kuruluşları, KİT'ler, İller Bankası, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar.

