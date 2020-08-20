"Kamu yararı varsa, unutulma hakkı olmaz; kararlara denetim yolu açılmalı"

Bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu için hapis ceza alan güreşçi Recep Çakır hakkındaki haberlere erişim engeli getirilmesi ‘kamu yararı’ ile ‘unutulma hakkı’nı gündeme getirdi. Halkın haber alma hakkının önemine dikkat çeken Avukat Ünsal Özmestik, “Haberin engellemesinde kamu yararı yok” dedi.

Antalya’da G.C. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu için 2012’de 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ulusal takım güreşçisi Recep Çakır, hakkında çıkan haberlere erişim engeli getirildi. Çakır, haberlere erişim engeli getirilmesi için mahkemeye başvurdu. Korkuteli Sulh Ceza Hâkimliği ise 13 Ağustos’ta haberlere erişim engeli getirilmesine karar verdi. Mahkeme kararında kişilik haklarının ihlal edildiğini gerekçe olarak gösterdi. Dilan Esen'e değerlendirdi. Temmuzda kabul edilen sosyal medyaya ve internete ilişkin düzenlemeleri içeren kanununda da yer alan ‘unutulma hakkı’nın getirdiği sorunları Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Fehmi Ünsal Özmestik, BirGün’den

Çakır hakkındaki haberlere yönelik erişim engelleme kararının yeni sosyal medya yasasıyla geldiği iddia edildiğini aktaran Özmestik, karara gerekçe olarak gösterilen ‘unutulma hakkı’ ile haberlere erişim engeli getirilmesinin farklı konular olduğuna değindi. Yeni yasanın önceki halinde de ‘unutulma hakkı’ ve ‘kişilik hakkı’ kapsamında erişim engellemesi olduğunu hatırlatan Özmestik, “Yeni yasadaki değişiklik, kişilik hakkı ihlallerinde erişim engellemesiyle birlikte o kişi hakkındaki içeriklerin arama motorlarında ilişkilendirilmemesine yönelik karar alabilmeyi mümkün hale getirdi” dedi.

"Esas olan haber alma hakkı"

Yaşanan olayda doğrudan haberlere yönelik erişime engelleme kararı verildiğinin anlaşıldığına dikkat çeken Özmestik, şunları dile getirdi:

“Burada tartışılması gereken husus, hakkında kesinleşmiş veya kesinleşmemiş mahkeme kararı olan ve bir eylemden ötürü ceza verilen bir kişi hakkında kamuoyunun bilgi alma hakkının devam edip etmediğidir. Tabii bu noktada şunu tartışmak gerekiyor, ilgili kişi hakkındaki haberler, yargı kararına dayanan ve şahsın milli güreşçi olması sebebiyle de kamuoyunun bilgi alma hakkı çerçevesinde değerlendirilmeli mi? Burada kamunun haber alma hakkı var mı? Haber güncel mi? Haber doğru mu? Haberin veriliş tarzı kişinin temel haklarını çok yoğun etkiliyor mu? Hâkimin tüm bu unsurları çok detaylı bir şekilde değerlendirerek içeriklerin çıkartılması veya çıkartılmaması yönünde karar vermesi gerekir. Zira esas olan vatandaşların haber alma hakkıdır.”

"Denetimin yolu açılmalı"

Erişime engelleme kararlarının istisnai durumlarda verilmesi gerektiğinin altını çizen Özmestik, engelleme yapılacağı zaman kamu yararının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Özmestik, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Sulh Ceza Hakimliklerinin verdikleri kararların tartışıldığına dikkat çekti. Mevcut yasada derhal bir düzenleme yapılması gerektiğini aktaran Özmestik, “Kararlara karşı İstinaf veya Yargıtay denetiminin yolu açılmalıdır” diye konuştu.

TIKLAYIN - Tecavüzden hüküm giyen milli güreşçi Recep Çakır hakkındaki haberlere 'unutulma hakkı' gerekçesiyle erişim engeli