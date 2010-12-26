-KAMU UZMANLARI EYLEME HAZIRLANIYOR ANKARA (A.A) - 26.12.2010 - Kamuda çalışan uzmanların, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak Torba yasa tasarısına kendileriyle ilgili düzenlemenin yeniden girmesi için eylem kararı aldığı bildirildi. Kamu Uzmanları Ortak Platformu'ndan yapılan yazılı açıklamada, komisyon üyelerine, tüm milletvekillerine ve hükümet üyelerine faks ve e-posta gönderen uzmanların, komisyonun toplanacağı gün, TBMM önünde eylem yapacağı belirtildi. Kamuda 13 bin 175 uzmanın görev yaptığı, bu kişilerin maaşlarının bin 600 ile 5 bin lira arasında değiştiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, kamu kurumlarının merkez teşkilatında çalışan 2 bin 500 uzmanın maaşı 3 bin 500 liraya çıkacaktı. Böylece çok daha düşük maaş almakta olan kurumlarda çalışan uzmanların başka kurumlara geçme girişimi önlenecekti. Halen, Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışan bir uzman bin 900 lira maaş alırken, Hazine Müsteşarlığında çalışan uzman 3 bin 500 lira alıyor. Bu nedenle, bakanlıklardaki uzmanlar diğer kurumlara geçmek için sürekli sınava giriyor.'' Açıklamada, düzenlemenin, ''Maliye üst yönetimi başta olmak üzere üst kurulların karşı çıkması, TBMM, Başbakanlık ve üst kurullarda çalışan uzmanların aradaki maaş farkı kapanıncaya kadar kendi maaşlarında sabitlenmeye gidileceği korkusuyla hükümete ve üst düzey bürokratlara baskı kurmaları nedeniyle tasarıdan çıkarıldığı'' iddia edildi.