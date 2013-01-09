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Kamu üniversitelerine 32 profesör aranıyor

Resmi gazetede yer alan duyuruya göre kamu üniversiterine 32 profesör ve 35 doçent alınacak. Sağlık Bakanlığı ve ürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için de 2 bin 590 kadro öngörüldü

09 Ocak 2013 12:54

 

Resmi Gazete'nin yayımlanan duyuruya göre, Maliye Bakanlığı, 2-3 Mart 2013 tarihlerinde yapılacak düzenleyeci sınavla merkez teşkilatında yer alan başkanlık, genel müdürlük ve müstakil daire başkanlıklarında görevlendirilmek üzere sınavla 100 maliye uzman yardımcısı alacak.
Sınava, 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından KPSSP54, KPSSP56, KPSSP71, KPSSP72 ve KPSSP105 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olan adaylar başvurabilecek.
 

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

 
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na alınacak 20 uzman yardımcısı için başvurular 14 Ocak-1 Şubat arasında kabul edilecek. Adaylardan üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları, KPSS'den gerekli puanı almaları ve sınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmaları isteniyor.
 

Üniversitelere öğretim üyesi

 
Erciyes, Bülent Ecevit, Kastamonu ve Siirt üniversitelerine öğretim üyesi alınacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Erciyes Üniversitesi'ne 13 profesör, 13 doçent, Bülent Ecevit Üniversitesi'ne 3 profesör, 1 doçent, 5 yardımcı doçent, Kastamonu Üniversitesi'ne 1 profesör, 2 doçent, 2 yardımcı doçent ve Siirt Üniversitesi'ne 15 profesör, 19 doçent ile 27 yardımcı doçent görevlendirilecek.
 

Kadro tahsisi

 
Öte yandan, AK Parti Tokat Milletvekili Şükrü Ayalan'ın, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde yaşanan sorunlar ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla hazırladığı yasa teklifinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na 2 bin 590 kadro öngörüldü.

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