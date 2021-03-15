"Kamu taşıt alımı sınırlaması Doğuş Oto’yu olumsuz, Tofaş ve Ford Otosan’ı olumlu etkileyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ekonomi Reform Paketi kapsamında açıkladığı kamu taşıt alımları ve kiralamalarına sınırlama getirilmesinin, Alman Audi marka araçların Türkiye distribütörü Doğuş Oto’yu olumsuz, yerli otomobil üreticileri Tofaş ve Ford Otosan’ı olumlu etkileyeceği belirtildi.
Garanti BBVA Yatırım, BloombergHT yayınında aktarılan değerlendirmesinde, kamu araç alımı sınırlamasının hisseleri borsada işlem gören otomotiv şirketlerinden Tofaş ile Ford Otosan’ı olumlu, Doğuş Oto’yu olumsuz etkileyeceği değerlendirmesi yaptı.