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Kamu spotundan etkilenen engelli öğrenci, organlarını bağışladı

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA) - MERSİN'de, orta dereceli zihinsel engelli öğrenci Mehmet Duran Yatmaz (21), televizyonda izlediği kamu spotundan etkilenerek, organlarını bağışladı

24 Kasım 2017 19:44

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA) - MERSİN\'de, orta dereceli zihinsel engelli öğrenci Mehmet Duran Yatmaz (21), televizyonda izlediği kamu spotundan etkilenerek, organlarını bağışladı.
Mut ilçesinde bulunan özel eğitim ve uygulama merkezinde eğitim gören Mehmet Duran Yatmaz, organlarını bağışlamak için dilekçe yazdı. Okul yönetimi, dilekçe üzerine harekete geçip, Yatmaz ailesinin de onayını alarak, hastaneye müracaat etti. Hastane tarafından Yatmaz\'ın bağış yapmasında herhangi bir sorun bulunmadığı yönünde rapor verilirken, engelli öğrenciye de bağış için kimlik kartı verildi.
Özel eğitim merkezinin müdürü Aydın Bütünay, Yatmaz\'ın yazdığı dilekçe karşısında çok duygulandıklarını belirterek, \"Organ bağışıyla ilgili gerek sivil toplum kuruluşları gerekse medya kanalları ile sürekli bir bilgilendirme çalışması yapılmasına rağmen eksikliklerimiz var. Organ nakline izin verebilmek için kişinin 18 yaşını doldurmuş ve karar verebilecek yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Mehmet Duran sayesinde diğer öğrencilerimize ve topluma da örnek bir davranış olacaktır. Duyarlı öğrencimizi kutluyorum ve gurur duyuyorum\" dedi.
Öğrenciyi okulda ziyaret eden Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ise \"Mehmet Duran Yatmaz kardeşim, tüm topluma örnek oldu. Yatmaz kardeşim, hayatını kaybettikten sonra organlarını bağışlamak için müracaat etmiştir. Kardeşimi bu örnek davranışından ötürü tebrik ederim\" diye konuştu.

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