-KAMU SÖZLEŞMELERİNDE ANLAŞMA ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - Türk-İş ile hükümet arasında sürdürülen toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kamu işçilerine 2011 zammının yüzde 4+4, ikinci yılda da yüzde 3+3 olarak belirlendiğini bildirdi. Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ile yaptığı ortak basın açıklamasında, kamu işçilerine yapılacak ücret zamları hakkında bilgi verdi. Faruk Çelik, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜHİS ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Kamu-İş ile Türk-İş'e bağlı sendikalar arasında yürütülen 2011 Ocak ayında başlayan toplu sözleşme müzakerelerinde bugün kendi başkanlığında gerçekleşen Türk-İş ile Kamu İşveren Sendikaları yetkilileri arasındaki toplantıda anlaşmaya varıldığını bildirdi. 20 iş kolunda yürütülen toplu iş sözleşmeleri kapsamında Türk-İş'e bağlı sendikaların üye sayısının 185 bin 315 işçiden oluştuğunu anlatan Çelik, şu bilgileri verdi: ''Bu protokol hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ücretlerinde birinci yıl ilk 6 ayda yüzde 4, ikinci 6 ayda ise yine yüzde 4 olmak üzere Temmuz 2011 itibariyle yüzde 8.2 oranında zam yapılmıştır. Sözleşmelerin ikinci yılında ise birinci 6 ayda yüzde 3, ikinci 6 ayda yüzde 3 olmak üzere kümülatif olarak yüzde 6.1 oranında artış yapılacaktır. Ayrıca 2012 yılında enflasyon oranında bir farklılaşma söz konusu olur ise bunun ilave edileceğini de bu vesileyle belirtmek istiyorum.'' Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ise sözleşmelerin seçimlerden önce bitirilmesi için devamlı görüşmede bulunduklarını ancak bitiremediklerini anlattı. Kumlu, seçimden önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ile sık sık görüştüklerini ancak toplu sözleşmenin imzalanamadığını tekrarlayarak, Bakan Faruk Çelik'in de hükümet güvenoyu almadan bu konuları görüşmeye başladığını kaydetti. Kumlu, şöyle konuştu: ''Ocak ayında aldığımız maaşımızı aralık ayında alalım. Yani buradaki vergi dilimlerinden kaynaklanan yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 27'den dolayı ocak ayında aldığımızla aralık ayında, yıl sonunda aldığımız arasında yüzde 12'lik bir farkın giderilmesi talebimiz vardı. İkincisi düşük ücretlerin iyileştirilmesi talebimiz vardı. Bir de genelde zam talebimiz vardı, enflasyona karşı. Bunu bir hafta içerisinde sayın Bakanımızın da büyük gayreti ve çabasıyla, Koordinasyon Kuruluyla, Kamu İşverenler Sendikasıyla görüşmemiz neticesinde bugün neticelenmiş oluyor.'' Mustafa Kumlu, emeği geçenlere teşekkür ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Konuşmaların ardından taraflar hazırlanan çerçeve protokolü imzaladı. -SORULAR- Toplantı sonunda fotoğraf çekiminin ardından Bakan Çelik, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, bir gazetecinin bin 425 liranın altındakilere seyyanen artış öngörüldüğünü hatırlatarak, bu durumdan kaç kişinin yararlanabileceğini sorması üzerine, 27 bin çalışanın bu seyyanen ve maktu ödemeden yararlanacağını bildirdi. Bakan Çelik, bürüt ücreti 770 lira olanın 150 lira, bin 325 lira bürüt maaşı olanın ise 100 lira makdu ödeme alacağını anlattı. Toplu iş sözleşmelerinin neden gizli geçtiği, bundan sonra da bu şekilde mi gerçekleşeceğinin sorulması üzerine Çelik, böyle olmayacağını bildirdi. Çelik, ''Seçim dönemine denk gelmesi, toplu sözleşmelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aktarılması... Biraz da her yiğidin kendine göre bir yoğurt yiyişi var. Başkanlarla gelir gelmez, hükümet programı da onaylanmadan üçlü danışma kurulunu topladık, sendikaların talepleri neler, hükümetin gündeminde neler var, bunların mukayeselerini, görüşmelerini yaptık ve kısa süre içinde de neticelendi'' diye konuştu. Bakan Çelik, toplu iş sözleşmelerinden 185 bin kişinin etkileneceğini söylediğinin belirtilmesi üzerine, sözleşme kapsamında 206 bin kişi olduğunu, 185'bini söylerken Türk-İş'i ifade ettiğini kaydetti. ''Toplu sözleşmeyi bu kadar kolay halletiniz ama acaba kıdem tazminatı konusunda işçi sendikalarıyla bu kadar kolay anlaşabilecek misiniz?'' şeklindeki soruya karşılık da Çelik şunları söyledi: ''Gündemimize aldığımız konuları bir bir çözme niyetindeyiz. Bu konu ısrarla soruluyor. Öyle tahmin ediyorum hükümet programı çerçevesinde bunlar ifade ediliyor. Çalışma Bakanlığı olarak şu anda gündemimizde birinci olarak istatistiklerle ilgili bir öteleme, yasal düzenlemenin yapılmasıydı. Bunu cuma günü parlamento da gerçekleştirdik. Aralık 30 itibariyle öteden bir 6 aylık süre daha kazanmış olduk. Bu süre içinde toplu sözleşmeyi de gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftalarda yakın bir süreçte kamu çalışanlarının Anayasa değişikliği çerçevesindeki uyum yasalarının gündeme alınması olacak ve buna paralel olarak 2821, 2822 sayılı, aslında Meclisin gündemine taşınmış olan, taraflarla da uzunca değerlendirdiğimiz bu yasanın, sendikal mevzuatın ele alınması olacak. Bu süre içinde çalışma hayatıyla ilgili başka konular da gündeme gelebilir, geldikçe bunları gizli saklı değil, çok şeffaf bir şekilde taraflarla konuşacağız. Ama gündemimizde olan konular bunlar olduğu için bunlara temas ediyoruz, ifade ediyoruz.'' Türk-İş Genel Başkanı Kumlu da vergi gelirlerinden olan zararın giderilip giderilmediğini sorması üzerine, üst ücret gruplarında tam karşılanamayabileceğini ancak genel olarak karşılandığı düşüncesinde olduklarını kaydetti.