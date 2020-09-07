Kamu sigorta ve emeklilik şirketleri Varlık Fonu çatısı altında birleşti, artık sadece iki ana şirket olacak

Kamu sigorta şirketleri sekiz ay içinde Varlık Fonu çatısı altında birleşmesini tamamladı. Sigorta şirketleri Türkiye Sigorta Anonim Şirketi adı altında, emeklilik ve hayat şirketleri ise Türkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi adı altında birleştiler.

Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın haberine göre, kamu sigorta şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında birleşme sürecinin tamamlandığı bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın düzenleyeceği toplantıda açıklanacak.

2019’un aralık ayında kamu bankalarının sahibi olduğu sigorta şirketleri Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta ile Vakıf Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik, Ziraat Hayat ve Emeklilik TVF çatısı altında birleştirilmesine karar verilmişti. Bu yılın nisan ayında, TVF Finansal Yatırımlar, kamuya ait altı şirketi 6.54 milyar liraya satın aldı; ardından birleşme sürecini başlattı.

Şirketler nasıl dönüşecek?

Buna göre, ilk olarak Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta, Güneş Sigorta bünyesinde birleşti; Güneş Sigorta’nın ismi de Türkiye Sigorta Anonim Şirketi olarak değişti.

Ardından da kamuya ait hayat ve emeklilik şirketlerinin birleşmesine geçildi ve 24 Ağustos tarihi itibariyle Halk Hayat ve Emeklilik, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Ziraat Hayat ve Emeklilik; Türkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi adı altında birleşti. Böylece sekiz ay gibi kısa bir sürede kamuya ait sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesi tamamlandı. TVF çatısı altında Türkiye Sigorta Anonim Şirketi ve Türkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi olmak üzere iki ayrı şirket kuruldu.

Sigorta, hayat ve emeklilik pazarında kamu yola iki ayrı şirketle devam edecek. Birleşmeler sonrası ise gerek sigorta pazarında gerekse Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve hayat pazarında tüm dengeler değişecek.

Birleşme öncesi kamu sigorta şirketleri kendi alanlarında ilk 10 şirket arasında yer alırken, birleşme sonrası kamu hem sigortada hem de BES’te pazarın hakimi konumuna geldi.

Pazarda ilk sıraya gelecek

Birleşme sonrası Türkiye Hayat ve Emeklilik 1.8 milyon katılımcı sayısı ve 22.8 milyar lira fon büyüklüğü ile katılımcı sayısı açısından pazarda ilk sıraya, fon büyüklüğünde ise ikinci sıraya yerleşiyor. Buna göre de BES’te katılımcı sayısının yüzde 28’i, fon toplamının da yüzde 18.3’ü Türkiye Hayat ve Emeklilik’e ait.

Otomatik BES artık Varlık Fonu'nun çatısı altında

Tüm çalışanların BES’e girişine imkan sağlayan otomatik BES’te ise pazar payı bir hayli genişliyor. Otomatik BES’te pazarın ilk üç şirketi sırayla Ziraat Hayat ve Emeklilik, Halk Hayat ve Emeklilik, Vakıf Emeklilik. Bu durumda Türkiye Hayat ve Emeklilik 5.7 milyar lira fon büyüklüğü ve 2.3 milyon çalışan sayısı ile otomatik BES’te ilk sıraya oturmakla kalmıyor; fon büyüklüğünün yüzde 56.70’ine, çalışan sayısının da yüzde 36.72’sini yönetmiş oluyor.

Birleşme ile Türkiye Hayat ve Emeklilik, hayat sigortaları pazarında 2.6 milyar lira üretim ile ilk sıraya oturuyor ve pazarın yüzde 30’una hakim oluyor.