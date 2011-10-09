Kamu-Sen'e göre açlık sınırı 1,192 TL

T24 - Türkiye Kamu-Sen, Eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 1,192 TL 53 kuruş, yoksulluk sınırını da 1,558 TL 41 kuruş olarak hesapladı.





Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, eylül ayında açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 1,04 artarak 1,180 TL'den 1,192 TL 53 kuruşa çıktı.





Açlık sınırındaki artış 12,5 TL oldu. Yoksulluk sınırı ise 15 TL artarak 1,540 TL'den 1,558 TL 41 kuruşa yükseldi. 4 kişilik bir ailenin ''insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabileceği seviye'' olan refah sınırı da 31 TL artarak 3 bin 90 TL'den 3 bin 121 TL 86 kuruşa yükseldi. Yoksulluk sınırı yüzde 0,95, refah sınırı ise yüzde 1,01 oranında arttı.





Sendika, 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda harcamasını 721 TL 83 kuruş, kira giderini de 504 TL 41 kuruş olarak hesapladı.





Eylül ayında ortalama 1,606 lira 84 kuruş alan bin memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması maaşının yüzde 44,92, kira gideri ise yüzde 31,39'unu götürdü. Memur maaşının yüzde 76,31'i yalnızca gıda ve kiraya harcandı.





Memur maaşı bir ayda reel olarak yüzde 0,74 düştü.