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Kamu-Sen'de 8 sendikanın yönetimi değişti; İsmail Koncuk başkanlığı bırakıyor

11 bağlı sendikadan 3'ünde eski genel başkanlar yeniden seçildi. 8'inde ise yönetimler değişti

27 Şubat 2018 11:07

Türkiye Kamu-Sen’de 11 sendikanın sekizinde yönetim değişti. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanlığı’na yeniden aday olmayan İsmail Koncuk, 22 Nisan’da yapılacak genel kurulda da Türkiye Kamu- Sen Başkanlığı’nı bırakıyor.

En fazla üyeye sahip ikinci büyük memur konfederasyonu olan Türkiye Kamu-Sen’de bağlı sendikaların genel kurulları hafta sonunda yapılanlarla birlikte tamamlandı. 11 bağlı sendikadan 3’ünde eski genel başkanlar yeniden seçildi. 8’inde ise yönetimler değişti. Türk Sağlık-Sen’de Önder Kahveci, Türk Tarım Orman-Sen’de Ahmet Demirci, Türk Haber-Sen’de de Sedat Yılmaz yeniden genel başkanlığa seçilen isimler oldu. Diğer bağlı 8 sendikada ise yönetim değişti. 

Türk Enerji- Sen’de Mustafa Tümer yeni genel başkan oldu. Türk Kültür Sanat-Sen’de genel başkanlığa Uğur Yıldırım seçildi. Türk İmar-Sen’de Salih Demir, Türk Yerel Hizmet-Sen’de ise Mustafa Yorulmaz genel başkanlık görevine yeni seçilen isimler oldu. Konfederasyona bağlı Türk Eğitim-Sen, Türk Büro- Sen, Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Türk Ulaşım-Sen’in genel kurulları da 24- 25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. MHP yöneticileri hakkında, “hakaret, tehdit ve şantaj” iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Fahrettin Yokuş, Türk Büro-Sen Genel Başkanlığı’na yeniden aday olmadı. Aynı zamanda Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri olan Yokuş’un yerine Osman Eksert genel başkan seçildi. Türk Diyanet Vakıf-Sen’de Nuri Ünal yeni genel başkan oldu. Türk Ulaşım- Sen’de Mustafa Nurullah Albayrak yeni genel başkan seçildi.

Koncuk aday olmadı

Türk Eğitim-Sen’de aynı zamanda Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı da olan İsmail Koncuk yeniden aday olmadı. Koncuk’un yerine Talip Geylan seçildi. Koncuk, 22 Nisan’a kadar Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı’na devam edecek. Koncuk, bu tarihte yapılacak olan genel kurulda ise yeniden konfederasyon genel başkanlığına aday olmayacak. İsmail Koncuk yaptığı açıklamada, “Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığım 22 Nisan tarihine kadar devam edecek, o tarihte 6. genel kurulumuzu yapacağız. O tarihe kadar genel başkan ve sonrasında sorumlu bir insan olarak kamu, ülke ve milletimiz adına son nefesimi verene kadar görüşlerimi söylemeyi sürdüreceğim” dedi.

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