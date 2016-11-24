Kamu Sen: Memur maaşları son 3 yılda, aylık ortalama 245 dolar değer kaybetti

Türk Lirası’nın ABD Dolar karşısında uğradığı değer kaybı memur maaşlarını da eritti. Türkiye Kamu Sen’in yaptığı araştırmaya göre memur maaşları 2008 yılına göre aylık ortalama 130.4 dolar, 2015’e göre ise aylık ortalama 22.5 dolar değer kaybetti. 2013 yılına göre ise 245 dolar değer kaybetti.

Dolardaki yükseliş maaşları da vurdu. Memur maaşları 2008 yılına göre aylık ortalama 130.4 dolar, 2015’e göre ise aylık ortalama 22.5 dolar değer kaybetti. Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, döviz kurlarında yaşanan artışların memur maaşlarına yansımasını araştırdı. Araştırmada, döviz kurlarının 2010 yılından itibaren hızlı bir yükseliş trendine girdiği, özellikle son aylarda dolar kurunda yaşanan gelişmelerin memur maaşlarını dolar kuru karşısında erittiğine dikkat çekildi. Kurdaki artışın memur maaşlarını dolar bazında 2007 yılı seviyelerine geri götürdüğüne işaret edilen araştırmaya göre, 2008’de ortalama memur maaşı 1.215.66; en düşük dereceli memur maaşı da 834.45 TL idi.

8 yıl geriye gitti

8 yıl geriye gitti Buna karşın 1 dolar ortalama 1.30 liraya satın alınmaktaydı. Buna göre 2008’de ortalama memur maaşı ile 935.1; en düşük dereceli memur maaşı ile de 641.9 dolar alınabiliyordu. Şu anda ortalama memur maaşı 2 bin 703.84; en düşük dereceli memur maaşı ise 2 bin 32.89 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar kuru ise 3.36 TL dolayında dalgalı seyrini sürdürüyor. Bugün ortalama memur maaşı 804.7; en düşük dereceli memur maaşı ise 605 dolar seviyesine geriledi.

Araştırmaya göre, döviz kurlarında yaşanan artışa bağlı olarak memur maaşları dolar bazında 8 yıl geriye gitti. Dolar kurundaki artış 2008’e göre; ortalama memur maaşını yüzde 13.9; en düşük dereceli memur maaşını ise yüzde 5.8 oranında eritti. Son 1 yıllık gelişmeler değerlendirildiğinde de çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

Fatura dar gelirliye

2015 sonunda dolar kuru 2.91 TL iken ortalama memur maaşı 827.2 dolar, en düşük dereceli memur maaşı ise 622.4 dolar etmekteydi. 2016 yılının ocak-kasım döneminde dolar kuru yüzde 15.5’lik bir artışla 3.36 TL’ye yükselirken ortalama memur maaşı 804.7 dolar, en düşük dereceli memur maaşı ise 605 dolara düştü. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizliğin bedelini dar ve sabit gelirli kesimin ödediğini vurguladı.