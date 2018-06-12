Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: 3600 ek gösterge seçimden sonraya kalmasın

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- TÜRKİYE Kamu- Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memura 3600 ek gösterge verilmesi konusuna ilişkin, \"Bunu bir vaat olmaktan öteye gecikmiş bir hak olarak değerlendirip, bayramdan önce bir KHK çıkarılarak kamu çalışanlarına kazandırmasından yanayız. Biz arzu ediyoruz ki seçimden sonraya kalmasın. Suya yazılmış bir söz olarak kalmasın\" dedi.

Türkiye Kamu- Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programına Genel Başkan Önder Kahveci de katıldı. Bir düğün salonunda gerçekleşen iftar programında Kamu-Sen\'e bağlı iş kolu temsilcileri yer aldı. Genel Başkan Önder Kahveci, iftar programından önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin sözleşmeli öğretmenlerin tayin sıkıntısıyla ilgili sorusuna Kahveci, şöyle yanıt verdi:

\"Türkiye Kamu- Sen, sözleşmeli çalışmaya başından beri karşı olan bir konfederasyon. Biz sendika olarak bugüne kadar sözleşmeli çalışmanın doğru olmadığını, hem öğretmen arkadaşlarımızın hem tüm kamu personelinin tamamının kadrolu çalışmasını destekleyen bir sendikayız. Bununla ilgili de sözleşmelilerin kadroya alınması için imza kampanyası düzenledik. Nasip olursa bayramdan sonraki hafta 19 Haziran\'da bu imzaları teslim edeceğiz. Sayın Başbakandan da randevu talep ettik. Bu yoğun programı içerisinde randevu verirse kendisine de 2013 yılında sözleşmelilerin kadroya alındığı gibi şu an itibarıyla kamuda çalışan tüm sözleşmelilerin kadroya alınması noktasındaki talebimizi ileteceğiz. Bundan sonra da sözleşmeli çalışma Türkiye kamu hayatında bir daha görmek istemiyoruz.\"

\'SUYA YAZILMIŞ BİR SÖZ OLARAK KALMASIN\'

Memura 3600 ek gösterge verilmesi konusundaki soru üzerine Önder Kahveci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"3600 ek göstergeyi vereceğiz\" açıklamasını hatırlattı. Kahveci, \"Bu konuda siyasi partiler de açıklamalarda bulundu. Kamu çalışanları açısından bakarsak bunlar sevindirici. Ancak biz bunu bir vaat olmaktan öteye gecikmiş bir hak olarak değerlendirip, bayramdan önce bir KHK çıkarılarak kamu çalışanlarına kazandırmasından yanayız. Aynı zamanda da bu ek göstergelerin tüm kamu çalışanlarına adil şekilde yansıtılması konusunda kararlılığımız var. Mesela yardımcı sınıftaki arkadaşlarımız ek gösterge almıyor. Onlara mutlaka vermek lazım. Şu an itibarıyla ek gösterge alan arkadaşlara da 800\'er puan ilave ettiğimiz zaman, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamış olacağız. Biz arzu ediyoruz ki seçimden sonraya kalmasın. Bu verilen söz, suya yazılmış bir söz olarak kalmasın. Çünkü ilerleyen zaman dilimine bırakılırsa, beklentilerin boş çıkması endişesini taşıyorum. Onun için bir KHK ile 3600 ek gösterge meselesi çok kolaylıkla çözülebilir\" dedi.

\'İŞ GÜVENCESİ KIRMIZI ÇİZGİDİR\'

Devlet memurluğu yasasında değişiklik yapılması konusundaki görüşlerini de dile getiren Genel Başkan Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

\"Devlet memurluğu yasasının değiştirilmesi konusu hükümet tarafından zaman zaman önümüze getiriliyor. Biz bu şuna varız; devlet memurları yasasının yeniden gözden geçirilmesine, yeniden yapılandırılmasına varız. Çalışanların beklentilerini çağın gereklerini yerine getirecek bir çalışmanın içerisinde oluruz. Ama bizim önümüze sözleşmeli çalışma gelirse, iş güvencesini kaldıracak herhangi bir düzenleme gelirse Türkiye Kamu- Sen bu işte asla olmaz. Türkiye Kamu- Sen\'in iş güvencesi kırmızı çizgisidir. Biz iş güvencemizden asla vazgeçemeyiz.\"



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