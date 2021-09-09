Kamu-Sen: Enflasyon yükselmeye maaşlar erimeye devam ediyor

Türkiye Kamu-Sen, 5 bin 212 lira ücret alan bir memurun, maaşının yüzde 65'ini gıda ve kira harcamalarına ayırdığını açıkladı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Enflasyon yükselmeye maaşlar erimeye devam ediyor. Gelirinin üçte ikisini sadece gıda ve barınma giderlerine harcayan çalışanlarımızın, maaşlarından geriye kalan ile hangi harcamayı yapabileceği tam bir muamma” dedi.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, Ağustos 2021 asgari geçim endeksini yayımladı. TUİK verilerinden derlenen araştırmaya göre; ortalama 5 bin 212 lira ücret alan bir memur maaşının yüzde 41,88’ini gıda harcamalarına ve yüzde 23,14’ünü kira giderlerine harcadı.

Araştırmaya göre, 4 kişilik bir aile Ağustos ayında sağlıklı beslenebilmek için günlük 72,752 lira harcadı. Gıda ve kira harcamaları maaşının yüzde 65,02’sini oluşturan memurun, diğer ihtiyaçlarını karşılaması için maaşının yüzde 34,98’i geriye kaldı. Ortalama ücretle geçinen memur; ulaşım, sağlık, haberleşme, eğitim ve giyim ihtiyaçları için bin 823 lira ayırdı.

"Gelirin üçte ikisini sadece gıda ve barınma gideri"

Kahveci, 6’ıncı Dönem Toplu Sözleşmede taleplerinin kabul edilmediğini hatırlatarak, kamu çalışanlarının maaşlarının eridiğini söyledi.

Kahveci araştırma sonuçlarına ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye Kamu-Sen Ar-ge Merkezimizin yapmış olduğu asgari geçim endeksi çalışması da gösteriyor ki, enflasyon yükselmeye, maaşlar erimeye devam ediyor. Açıklanan rakamlardan açıkça görülüyor ki özellikle gıda fiyatları fahiş derecede arttı. Ağustos 2021 itibari ile ortalama 5 bin 212,37 lira ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının neredeyse yarısını oluşturuyor.

Gelirinin üçte ikisini sadece gıda ve barınma giderlerine harcayan çalışanlarımızın, maaşlarından geriye kalan ile hangi harcamayı yapabileceği tam bir muamma. Ayrıca eylül ayı okulların açıldığı, masrafların katlanarak arttığı bir dönem olduğu da unutulmamalıdır. Okul malzemelerinde de hissedilir derecede artış söz konusu. Kurşun kaleminden, kitabına; çantasından kıyafetine kadar fiyatlar artık el yakmaktan da öte durumda. Hal böyle iken, kamu çalışanları maaşından kalan yaklaşık bin 800 lira ile okul masraflarını karşılayabilmeleri mümkün müdür?” (ANKA)