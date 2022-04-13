Kamu-Sen: Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 13 bin 446 liraya yükseldi

Türkiye Kamu-Sen Araştırma-Geliştirme Merkezi mart ayına ilişkin asgari geçim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan mart ayı fiyatlarına göre çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 6 bin 184 lira olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 775 lira artışla, 13.446 bin lira olarak belirlendi. Asgari geçim haddi yüzdesel olarak ise yüzde 6,12 arttı.

Araştırmaya göre çalışan tek bir kişinin açlık sınırı aylık yüzde 6,63 oranında arttı. Böylece çalışan tek kişinin açlık sınırı 263 lira artarak 4 bin 945 liraya yükseldi.

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise mart ayında 4 bin 713 lira olarak tahmin edildi.

Gıda harcaması günlük 111 liraya yükseldi

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Mart 2022 verilerine göre günlük 111 lira olduğu belirlendi. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 3 bin 339 lira oldu.

Mart 2022 itibari ile ortalama 6 bin 285 lira ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 53,13’ünü oluşturdu.

Kira gideri maaşın yüzde 21,86'sına denk geliyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 1.374,16 lira olarak belirlenen kira gideri ise Mart 2022 ortalama maaşının yüzde 21,86’sına denk geldi.

Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 74,99’unu yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı.

Kahveci: Enflasyon farkı aylık olarak maaşlara yansıtılmalı

Mart ayı asgari geçim sonuçlarını değerlendiren Genel Başkan Önder Kahveci, enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması çağrısını bir kez daha yineledi.

Genel Başkan Önder Kahveci şöyle dedi:

“Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezimizin yaptığı araştırma, içinde bulunduğumuz zaman diliminde enflasyonun ne denli hızlı bir artış gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Öyle ki, yaptığımız bu çalışmaya göre sadece 2022 yılında dört kişilik ailenin geçinme giderleri üç ayda 3074, 13 TL artmıştır. Yani bu rakamlara bakıldığında memurlarımızın alım gücü de aynı oranda düşmüştür.

Aradan altı ay geçtikten sonra ödenecek olan enflasyon farkı şu anda yaşanmakta olan erimeyi telafi etmemekte, sadece dönemsel bir telafiyi içermektedir.

Dolayısıyla, bu dönemlerde enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmemesi yönünde olumlu bir adım olacak, alım gücünün korunmasını sağlayacak ve memurlarımızın bir nebze olsun nefes almasına katkıda bulunacaktır.

Türkiye Kamu-Sen olarak enflasyon farkının aylık mahsuplaşma yoluyla maaşlara eklenmesi talebimizi bir kez daha buradan ilan ediyoruz”