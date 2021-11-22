Kamu-Sen'den memur ve memur emeklilerine bin lira ek zam ve yüzde 3 refah payı talebi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, alım gücünü yükseltmek için memur ve memur emekli aylıklarına 1000 lira ek zam ve yüzde 3 refah payı verilmesini talep etti. Kahveci, "Memur maaşları yıllık ortalama 463 lira artarken, aynı dönemde dört kişilik ailenin insanca yaşamak için vazgeçemeyeceği zorunlu harcamaları 965 lira yükseldi" dedi. Kahveci Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep ettiklerini de belirtti.

Ntv'de yer alan habere göre Kahveci, 5. Dönem Toplu Sözleşmesiyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarına geçen yıl yüzde 4+4, bu yıl ise yüzde 3+3 zam yapıldığını anımsattı.



Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun karar verdiği bu sözleşmeyle memur ve memur emeklilerinin maddi kayıplara uğradığını ifade eden Kahveci, şöyle konuştu:



"Bu dönemde TÜİK'in belirlediği yıllık enflasyon ortalama yüzde 14,6 olsa da çeşitli mal ve hizmetler yaklaşık yüzde 28, ulaştırma yüzde 21, gıda yüzde 20, ev eşyası yüzde 18, sağlık harcamaları yüzde 16 oranında zamlandı."

"Kamu görevlilerine mutlaka enflasyonun üzerinde zam verilmelidir"

Kahveci, 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki refah payı taleplerinde ısrarlı olduklarını belirterek, "Artan milli gelirin adil bir biçimde paylaşılması ve gelir dağılımında adaletin sağlanması için mutlaka kamu görevlilerinin maaşlarına enflasyonun üzerinde artış yapılmalı. Bunun için yapılması gereken her yıl oransal artışlardan bağımsız yüzde 3 refah payı verilmesidir" dedi.



Çalışma hayatında çözüm bekleyen en önemli başlıkları "Memur Paketi" adıyla kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Kahveci, şöyle devam etti:



"Bu pakette yer verdiğimiz sorunlar çözüldüğünde çalışma hayatında ciddi rahatlama olacak. Konfederasyon olarak Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başta ek zam ve refah payı olmak üzere patenti bize ait olan 'Memur Paketi'mizin içinde yer alan bütün konuları görüşmek ve aktarmak üzere randevu talebinde bulunduk. Bu randevunun gerçekleşmesi halinde tüm bunları kendilerine kapsamlı bir dosya ile sunacağız."