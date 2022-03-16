Kamu-Sen: Çalışan tek kişinin açlık sınırı 4 bin 682 lira

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan Şubat 2022 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 5 bin 878 lira 17 kuruş olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 12 bin 671 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre yüzde 6,5 oranı ile 773 lira 58 kuruş arttığını gösterdi.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre yüzde 5,62 oranında artarak 248 lira 97 kuruş yükseldi ve 4 bin 682 lira 37 kuruş olarak hesaplandı.

Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise şubat ayında 4 bin 479 lira 69 kuruş olarak tahmin edildi.

Ortalama memur maaşının yarısı gıdaya gidiyor

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Şubat 2022 verilerine göre günlük 104,266 lira olduğu belirlendi.

Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 3 bin 127 lira 98 kuruş oldu. Şubat 2022 itibari ile ortalama 6 bin 285 lira 60 kuruş ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 49,76'sını oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bin 351 lira olarak belirlenen kira gideri ise Şubat 2022 ortalama maaşının yüzde 21,60'sına denk geldi.

Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 71,36'sını yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı.