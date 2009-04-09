T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamu-Sen: 1 Mayıs çalışma bayramı olmalı

Türkiye Kamu-Sen, 1 Mayıs'ın "Çalışma Bayramı" olarak tatil edilmesi gerektiğini bildirdi.

09 Nisan 2009 03:00

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs'ın tatil ilan edilmesi sürecinin başlatılması önemli bir adım olarak nitelendirildi ve gelişmenin olumlu karşılandığı belirtildi.

"1 Mayıs 'Çalışma Bayramı' olarak tatil edilmelidir. Böylece 1 Mayıs daha anlamlı hale gelecektir" ifadelerine yer verilen açıklamada, 1 Mayıs'ın çalışanların sorunlarının tartışıldığı, çözüm için somut adımların atıldığı, işveren ile siyasi iradenin kaynaştığı ve çalışma barışının sağlandığı bir gün olarak görülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Ekonomik kriz ortamında çalışanların sorunlarının arttığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Kamu-Sen olarak yasakların, sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırıldığı bir ülke en büyük hayalimizdir. Ancak 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de yapılması konusunda ısrar etmenin kimseye faydası olmayacağı, tüm kesimlerin toplumu gerginliğe sevk edecek tutum ve davranışlardan kaçınması gerektiği inancındayız. 1 Mayıs Türkiye'nin dört bir köşesinde kutlanabilmelidir. Taksim ısrarı nedeniyle geçtiğimiz senelerde yaşanan çatışma ortamı, çalışanların sorunlarının dile getirilmesi yolundaki en büyük engel olarak karşımıza çıkmıştır. Bu tür eylem ve kutlamalarda amaç, her zaman çalışanların haklarının dile getirildiği, sorunların tartışıldığı zeminlerin oluşturulması olmalıdır."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24