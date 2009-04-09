Kamu-Sen: 1 Mayıs çalışma bayramı olmalı

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs'ın tatil ilan edilmesi sürecinin başlatılması önemli bir adım olarak nitelendirildi ve gelişmenin olumlu karşılandığı belirtildi.



"1 Mayıs 'Çalışma Bayramı' olarak tatil edilmelidir. Böylece 1 Mayıs daha anlamlı hale gelecektir" ifadelerine yer verilen açıklamada, 1 Mayıs'ın çalışanların sorunlarının tartışıldığı, çözüm için somut adımların atıldığı, işveren ile siyasi iradenin kaynaştığı ve çalışma barışının sağlandığı bir gün olarak görülmesi gerektiğine dikkat çekildi.



Ekonomik kriz ortamında çalışanların sorunlarının arttığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Türkiye Kamu-Sen olarak yasakların, sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırıldığı bir ülke en büyük hayalimizdir. Ancak 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de yapılması konusunda ısrar etmenin kimseye faydası olmayacağı, tüm kesimlerin toplumu gerginliğe sevk edecek tutum ve davranışlardan kaçınması gerektiği inancındayız. 1 Mayıs Türkiye'nin dört bir köşesinde kutlanabilmelidir. Taksim ısrarı nedeniyle geçtiğimiz senelerde yaşanan çatışma ortamı, çalışanların sorunlarının dile getirilmesi yolundaki en büyük engel olarak karşımıza çıkmıştır. Bu tür eylem ve kutlamalarda amaç, her zaman çalışanların haklarının dile getirildiği, sorunların tartışıldığı zeminlerin oluşturulması olmalıdır."



