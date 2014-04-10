Kamu sektöründe 10 kadından sadece 1'i yönetici

30 Mart seçimlerinde düşük oranda kadın belediye başkanlığı koltuğuna otururken kamuda da durum yıllardır iç açıcı değil. 2014 verilerine göre bürokraside üst düzey yöneticilerin sadece yüzde 9.3’ü kadın…

30 Mart yerel seçimlerinde kadın adaylardan çok azının belediye başkanlığı koltuğuna oturması “kadınların hâlâ siyasette öne çıkamadığını” bir kez daha gözler önüne serdi. Bingöl’de AKP’den 1. sıradan belediye meclis üyesi seçilen Nurten Ertuğrul’un, AKP’li Belediye Başkanı Yücel Barakazi’nin “Başkanvekilliği ve yardımcılığı için kadınlara görev vermeyeceğiz” sözleri üzerine istifa etmesi konuyu yeniden gündeme getirdi.

Milliyet gazetesinden Bahar Atakan’ın haberine göre, kadın örgütleri, yerel seçim öncesinde siyasi partilere kadın aday sayısını artırmaları için çağrı yaptı, ancak seçim sonrası çağrının yerini bulmadığı ortaya çıktı. Seçimlerin ardından Türkiye’de ilk kez üç büyükşehirin belediye başkanlığı koltuğuna 3 kadın oturdu. 3 il ve 33 ilçede de kadınlar belediye başkanı oldu. Ancak haritanın geriye kalanında kadınlar yok. Kadın başkanların en yoğun olduğu söylenen BDP’de ise kadınlar koltukta “eşbaşkan” sıfatıyla yer bulabildi. Asıl yasal yetkili taşıyan başkan olamadı.

33 ilçenin başkanı kadın

Yerel seçimin ardından Diyarbakır, Gaziantep ve Aydın’da sandıktan kadın adaylar çıktı. Amasya, Ankara, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hakkâri, İzmir, Konya, Mardin, muş, Şırnak ve Van’ın ilçelerinde de kazanan yine kadınlar oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre; Türkiye’deki 919 ilçenin 33’ünde kadınlar başkanlık koltuğuna oturdu. Diyarbakır Büyükşehir, Hakkâri, Aydın ve Gaziantep’te kadın adaylar belediye başkanlığı ünvanını kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Diy

BDP’de kadın zaferi

En fazla kadın belediye başkanı çıkaran parti BDP oldu. BDP seçimlere eşbaşkanlık sistemiyle gitti. BDP’li bazı belediyelerde seçimi kazananlar erkek olarak açıklansa da yönetimi kadın ve erkekler birlikte yürütecek. BDP’nin yaptığı açıklamaya göre; il, ilçe ve beldeler dahil 70 belediye başkanlığında BDP’li kadınlar “eşbaşkan” olarak görev yapacak. Ancak yasal yetkiyi buralarda kadın eşbaşkanlar taşımıyor.

4 kadın il koltuğuna oturdu

30 Mart yerel seçimleri sonucunun resmi olmayan rakamlarına göre 4 büyükşehir belediye başkanı, bir il belediye başkanı 33 ilçe belediye başkanlığı koltuğuna kadınlar oturdu. Büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturan isimler şöyle:

* Gaziantep, Fatma Şahin - Ak Parti

* Diyarbakır, Gültan Kışanak - BDP

* Aydın, Özlem Çerçioğlu - CHP İl belediye başkanı

* Hakkâri, Dilek Hatipoğlu - BDP

BDP’nin yaptığı açıklamaya göre; partinin il, ilçe ve belde belediyelerinde 70 kadın eşbaşkan olarak görev yapıyor.