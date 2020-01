Kamu reklam pastasında Sabah ve Star zirvede, Zaman ve Bugün dipte

Reklam sektörünün referans aldığı The Nielsen Company’nin AdEx raporlarına göre, kamu payı olan şirketlerin reklam portföyünde hükümete yakın Sabah ve Star ilk sırada yer alıyor. Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Zaman ve Bugün'ün yan ısıra Sözcü de 18 gazete arasında son sırada.

Zaman'ın öne sürüdüğü bilgiye göre kamu kurumlarının, internet siteleri, televizyonlar ve gazetelere verdiği reklamları objektif, tarafsız, bilimsel ve rasyonel kriterlere göre değil, gazetelerin hükümet politikalarını ve uygulamalarını olumlu ya da olumsuz ele alışlarına göre planladıkları ve dağıttıkları görülüyor.

Zaman'da yer alan haber şöyle:

Reklam sektörü tarafından referans alınan rapora göre, Türk Telekom, Emlak Konut, Halkbank, Vakıfbank gibi kamu payı olan şirket ve kurumlar, ilan kullanımlarında yanlı tutum sergiliyor.

AdEx raporlarındaki veriler, hükümete yakınlığı ile bilinen Sabah, Star, Akşam, Milliyet, Yeni Şafak, Takvim, Türkiye ve Akit gibi gazetelerin kamu ilanlarından aldığı payın patlama yaptığını gösteriyor. Kamu kurumları yılın ilk 6 ayında en fazla reklamı yaklaşık 34 bin sütun-santim ile Sabah’a verdi. İkinci sırayı 130 bin adetlik tirajına rağmen 26 bin sütun santime yakın ilan verilen Star alırken, üçüncü sırada 24 bin sütun santimle Milliyet yer aldı. Bu kurumların yakın geçmişe kadar en çok reklam verdiği gazete olan Hürriyet ise her üç gazeteden daha yüksek tiraj ve erişime sahip olmasına rağmen dördüncü olabildi. En çok ilan verilen gazeteler sıralaması Akşam, Habertürk, Yeni Şafak, Takvim, Türkiye, Güneş, Posta, Akit, Vatan şeklinde devam etti.

Yandaş olmayan gazeteler ise yüksek tiraj ve erişimlerine rağmen görmezden gelindi. Cumhuriyet, 1.660 sütun santim ilan alabilirken, 1 milyonun üzerinde tirajı olan Zaman’a ise kamudan sadece 1.536 sütun santim ilan verildi. 165 bin tirajlı Bugün’ün üçte biri kadar tirajı olan Akit’e ise 10 bin sütun santim ile Bugün’ün on katı ilan verildi. 868 sütun santimle en az ilan verilen gazete 360 bin tiraja sahip Sözcü oldu. Ayrıca Türk Telekom Ramazan boyunca her gün Sabah, Star, Yeni Şafak ve Akşam’ın Ramazan sayfalarında sponsor olarak yer alıyor. Turkcell ise Ramazan’da her gün Star ve Yeni Şafak’ın birinci sayfasında bant şeklinde sponsorluk ilanları yayınlıyor.

17 ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında hakimlerin kararı ile yapılan dinlemelerde hükümete yakınlığıyla bilinen bir gazetenin yöneticisiyle Halkbank genel müdürü arasında geçen konuşma tartışmalara yol açmıştı. Telefon görüşmesinde, medya yöneticisi Halkbank genel müdürüne, “Süleyman Bey maaşları ödeyemiyorum, oradan iki milyon yolla.” derken, o dönem Halkbank genel müdürü olan Süleyman Aslan’ın; “Burası halka açık bir şirket, açıklayamayacağım kaynak transferleri yapamam.” demişti. Medya yöneticisi ise “Bir şey olmaz, ben reklam faturası keser gönderirim sana.” karşılığını vermişti.

İşte o liste: