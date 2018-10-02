Kamu projelerinde ihale alan inşaat şirketi konkordato ilan etti

Devletin birçok kamu ihalesinde yer alan ve çok sayıda projeye imza atan Nafia İnşaat da konkordato ilan etti.

Son dönemde inşaat maliyetlerinin artması develete iş yapan müteahhitleri zorda bıraktı. Firmaların mali yapısında yaşanan bozulmalar konkordato başvurularını artırdı.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 10 Eylül 2018 tarihli kararına göre Nafia İnşaat konkordato başvurusunda bulundu.

Nafia İnşaat’ın başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 10 Aralık 2018 günü yapılacağı belirtildi.

Nafia İnşaat’ın Genel Müdürü Mehmet Emin Yıldız konkordato süreci hakkında Sözcü’den Derin Gökçe’ye açıklamalarda bulundu. Döviz kurlarındaki artıştan dolayı maliyetlerinin 3 katına çıktığını belirten Yıldız, “Hükümetimiz devlet müteahhitlerine fiyat farkı kararnamesi yayınlayana kadar, kredi ve çek ödemelerimizdeki denge bozulduğundan, konkordato ile tedbir aldık ki, elimizdeki mevcut işleri bitirelim ve teslim edelim. Aksi durumda (konkordato ilan etmese idik) işlerimizi teslim etmekte zorluk yaşayacaktık. Şu anda hükümetimiz devlet müteahhitlerine destek olur ise, konkordatodan çıkacağız ve işlerimizi daha sağlıklı bir şekilde bitirip teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Taşeron firmalarla birlikte şirkette toplam 250 personelin çalıştığını belirten Genel Müdür Yıldız, devam eden kamu projeleri hakkında bilgi vermek istemedi. Yılmaz açıklamasında, ”Devam eden projelerimiz hakkında kayyumlarımızın (komserlerimizin) izni olmadan bilgi veremiyoruz maalesef” dedi.

Konkordato nedir?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.