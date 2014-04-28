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Ekonomi

Kamu personeline part-time çalışma geliyor

Devlet Personel Başkanlığı Başkanı Kumbuzoğlu, kamu personeli için 'part-time veya haftada 3 gün çalışma' gibi farklı seçenekler getirileceğini belirtti

28 Nisan 2014 17:17

Devlet Personel Başkanlığı Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kamu çalışanları için yarım gün iş veya hafta 3 gün gibi çalışma seçenekleri getirileceğini açıkladı.

Çalıştay’ın açılışında konuşan Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 657 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle, kamu kurumlarının, zamana ve mekana bağlı olmaksızın personel istihdam edebileceğinin hükme bağlandığını vurguladı.

Ender Türkkan'ın Akşam Gazetesi'nde yer alan haberine göre, Kumbuzoğlu, ‘esnek çalışma modelleri’ hakkında şunları söyledi: “Yalova Belediyesi’ni inceledik. Personelin yüzde 70'i evden çalışıyor. Belediye binasında sadece yöneticiler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu yöntem üzerinde bir çalışma başlattı."

 

Yarım gün çalışma imkânı

 

Kumbuzoğlu, "Doğum yapan personelin 2 yıl ücretsiz izne ayrılma hakkı var. Ücret almadan evine kapanıyor. Uygulamaya koymayı planladığımız yöntemle, biz kadın çalışanlarımıza  alternatif sunacağız. Diyeceğiz ki, ‘istiyorsan iki yıl ücretsiz izine ayrıl, istiyorsan haftanın yarım günü çalış yarım günü evinde ol” dedi.

 

'Boşluğa düşme' teklifi

 

Kumbuzoğlu ayrıca, "Emekli olma aşamasında da çalışanları düşünüyoruz. Emeklilik yaşantısına geçmenin oluşturacağı boşluğu engellemek istiyoruz. Yavaş yavaş emekliliğe alışmaları için, haftada 5 gün değil de 3 gün çalışmaları ya da öğleden sonra izinli olmaları gibi bir modeli yaratacağız” diye konuştu...

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